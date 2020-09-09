Коронавирус в России: за сутки выявлено более 5,2 тысячи зараженных

Суточное число выявленных случаев коронавируса в России продолжает расти. За последние сутки зафиксировано более 5,2 тысячи зараженных.

Свежие данные опубликованы в телеграм-канале "Оперштаб Москвы". Сообщается, что за последние сутки в России коронавирус выявили у 5 218 человек.

В Москве зафиксировано 642 случая. Количество выявляемых зараженных в российской столице уже более месяца держится на уровне 600-700 в сутки.

При этом в Санкт-Петербурге наблюдается небольшое ухудшение эпидемиологической обстановки. За последние сутки там выявлено 218 инфицированных. В Московской области – 164 новых случая.

Всего в нашей стране с начала эпидемии заразились 1 041 007 человек. Случаи коронавируса отмечены во всех регионах. Вылечились 856 458 человек, более 18 тысяч умерли.

Египетская авиакомпания EgyptAir возобновляет перелеты в Москву. Россиянам, которые прибывают в арабскую республику, проходить двухнедельный карантин не нужно.

Некоторым российским школам пришлось закрыться из-за коронавируса. В Улан-Удэ два учебных заведения и 35 классов перешли на дистанционное обучение после обнаружения инфекции у учащихся.

Клинические испытания британской вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановлены. У одного из участников выявлена "потенциально необъяснимая болезнь".

Тем временем российская вакцина от коронавируса "Спутник V" поступила в гражданский оборот. Идут пострегистрационные спытания, в которых участвуют более 40 тысяч человек.