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Коронавирус
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 509 зараженных

Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 509 зараженных

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежую статистику по зараженным. С начала эпидемии в России выявлено 707 тысяч инфицированных.

Продолжение: ВОЗ: второй волны коронавируса в России можно избежать

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Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 6 509 человек. За 24 часа выздоровели 8 805 пациентов, 176 скончались.

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В Москве зафиксирован наименьший прирост числа носителей коронавируса с начала апреля – 568. Позитивная динамика отмечается и в области: за последние сутки там выявлено 192 зараженных, тогда как месяц назад суточный прирост был в четыре раза больше.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразился 707 301 человек. Вылечились 481 316 пациентов, 10 843 скончались.

Московская область переходит к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. С 25 июля в регионе начнут работать рестораны, кафе и бары. Ранее открылись летние веранды. С 15 июля смогут возобновить работу пляжи и летние кинотеатры.

Кроме того, с 27 июля в Московской области могут разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом сообщила региональный министр культуры Елена Харламова.

По ее словам, власти Подмосковья готовят четыре крупных мероприятия. С 31 июля по 9 августа пройдет Международный фестиваль искусств имени Чайковского в Клину.

Из-за угрозы распространения коронавируса традиционных школьных линеек 1 сентября не будет. Вместо них организуют другие мероприятия, заявили в Минпросвещения.

Театры Москвы могут возобновить работу 1 августа, сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Однако есть условие: в залах должно быть занято не более половины кресел.

Автор: 9 июля 2020, 10:44 Источник: Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом ✓ Надежный источник

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