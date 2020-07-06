Рошаль призвал россиян "не быть дураками" и продолжать носить маски

Доктор возутился тем, что многие перестали носить маски в общественных местах и на транспорте. Рошаль призвал граждан не пренебрегать мерами индивидуальной защиты.
Он напомнил, что эпидемия коронавируса в России еще не закончилась. А если увеличится число зараженных, то люди будут обвинять власти, а не себя, посетовал медик.
Ситуация с коронавирусом в России улучшается, но инфекция очень коварна, предупредил доктор. Он напомнил об Израиле, где снова ввели ограничительные меры из-за роста числа зараженных.
С послаблением карантинных мер необходимо повышать личную ответственность, написал врач на своей странице в "Твиттер". "Не будьте дураками", – приводит его слова РИА ФАН.
Мои дорогие!Не будьте дураками.Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски.Ничего не закончилось.На улицах Москвы толпы не понимающих этого.Знаю,что если увеличится число заражённых и умерших будете обвинять мэра,правительство и президента,но не себя.— Леонид Рошаль (@Leonid_Roshal) July 5, 2020
Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 6 611 человек. С начала эпидемии в России заразились более 687 тысяч человек, выздоровели свыше 454 тысяч пациентов, 10 296 скончались.
Российская экономика из-за карантина может потерять 6% ВВП, прогнозируют аналитики Всемирного банка. Сильнее всего за период ограничительных мер пострадала сфера услуг, особенно туризм, ресторанная и гостиничная отрасли.
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