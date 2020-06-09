Коронавирус в России: за сутки выявлено 8 595 зараженных

Почти 40% зараженных COVID-19 не имели симптомов. За сутки выздоровели 11 709 человек, зафиксирован 171 летальный исход.
В Москве коронавирус за сутки выявлен у 1 572 граждан. В Московской области – 739 случая, в Санкт-Петербурге – 318.
С начала эпидемии коронавирус в России подхватили свыше 485 тысяч человек. Выздоровели 242 397 пациентов, 6 142 умерли.
В столице 9 июня начался очередной этап отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса в России. Отменяется режим самоизоляции, а вместе с ним цифровые пропуска и график прогулок.
В полном объеме возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты, каршеринг. С 1 июня в городе работают торговые центры и непродовольственные магазины.
16 июня в Москве распахнут двери музеи, выставочные залы, летние веранды кафе и ресторанов, а 23-го – стационарные заведения общепита. Также 23 июня откроется навигация по Москве-реке, снимут ограничения на работу оставшихся заведений.
Россиянам разрешат посещать заграницу для помощи родственникам, учебы и получения медицинской помощи. Такие же послабления сделаны для иностранцев. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Напомним, что из-за коронавируса Россия закрыла границы 30 марта. Исключение сделали для дипломатов, водителей большегрузных автомобилей и бригад международных поездов.
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