В Москве за сутки от коронавируса умерли 59 человек

В столице за сутки умерли 59 пациентов с диагнозом "коронавирус", пишет сайт "Москва 24". Общее число зарегистрированных летальных случаев от этой болезни в городе достигло 3 029.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что карантин в столице будет отменен 9 июня. Для поездок на транспорте больше не нужен электронный пропуск, а выходить из дома можно не по расписанию.
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