В России разработали особые "духи" для борьбы с коронавирусом

В связи с этим ученые стараются как можно скорее разработать эффективные лекарства и вакцины от инфекции. О своем средстве от коронавируса в России сегодня рассказали и в Сибирском отделении Российской академии наук (РАН).
Как сообщила представитель отделения Ольга Дорохова, оно получило название "Антивираза". Особенность разработки заключается в его необычной форме: препарат представляет собой аэрозоль. По словам Дороховой, средство создано на основе природных компонентов.
Благодаря своим активным веществам – эндоглюкину и фитовирину – "Антивираза" способна уничтожать ДНК и РНК многих вирусов. Это было подтверждено в ходе испытаний, после которого разработка была зарегистрирована в качестве парфюма с дезинфицирующим эффектом. Однако ее эффективность против COVID-19 еще предстоит изучить в ходе последующих исследований, сообщает "Царьград".
Препарат предназначен как для распыления в воздухе, так и для нанесения на различные предметы и поверхности. Его можно использовать для обработки одежды или медицинских масок и даже для применения в увлажнителях воздуха. Специалисты полагают, что средство может получить широкое применение в медучреждениях, магазинах, школах и местах массового скопления людей.
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