Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, когда в России появится препарат от коронавируса. По его словам, на рассмотрении находится более 50 заявок на патенты.



Руководитель ведомства заверил, что это произойдет к середине лета 2020 года. Ивлиев отметил, что за апрель и май было получено более 90 заявок.

Глава Роспатента добавил, что после выдачи документов на патент нигде в другой стране никому такого же выдано не будет. Приоритет в дальнейшей разработке лекарства закрепят за российскими учеными.

Ранее Минздрав сообщил, что отечественный препарат "Левилимаб" для лечения тяжелых форм коронавируса получил регистрацию. Изначально он разрабатывался компанией BIOCAD для борьбы с ревматоидным артритом.

Как писали "Дни.ру", в ближайшее время Роспотребнадзор опубликует рекомендации по открытию театров. Глава государства Владимир Путин отметил, что власти стараются как можно скорее отменить введенные из-за коронавируса в России ограничения.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала, сколько продлится масочный режим из-за коронавируса в России. По ее словам, граждан обяжут носить средства защиты в общественных местах еще на месяц или два.