Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

Руководитель ведомства заверил, что это произойдет к середине лета 2020 года. Ивлиев отметил, что за апрель и май было получено более 90 заявок.
Глава Роспатента добавил, что после выдачи документов на патент нигде в другой стране никому такого же выдано не будет. Приоритет в дальнейшей разработке лекарства закрепят за российскими учеными.
Ранее Минздрав сообщил, что отечественный препарат "Левилимаб" для лечения тяжелых форм коронавируса получил регистрацию. Изначально он разрабатывался компанией BIOCAD для борьбы с ревматоидным артритом.
Как писали "Дни.ру", в ближайшее время Роспотребнадзор опубликует рекомендации по открытию театров. Глава государства Владимир Путин отметил, что власти стараются как можно скорее отменить введенные из-за коронавируса в России ограничения.
Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала, сколько продлится масочный режим из-за коронавируса в России. По ее словам, граждан обяжут носить средства защиты в общественных местах еще на месяц или два.
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