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Переболевших коронавирусом предупредили об опасности

Переболевших коронавирусом предупредили об опасности

Фото: Sumit Sanyal/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Известный российский врач и телеведущий Евгений Комаровский обратился к людям, которые успели переболеть коронавирусом. Он отметил, что такие пациенты по-прежнему могут быть опасны для окружающих.

Продолжение: За сутки коронавирус в России выявили у 8984 человек
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Симптомы коронавируса и легкость лечения болезни во многом зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека. Однако существуют и общие принципы, на которые необходимо обращать внимание.

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Так, до сих пор продолжаются споры, вырабатывается ли после излечения устойчивый иммунитет против этой болезни. И поскольку число выздоровевших от коронавируса в России растет с каждым днем, то в нашей стране этот вопрос становится все актуальнее.

Доктор Евгений Комаровский напомнил, что вне зависимости от возможности повторного заражения, человек, переболевший коронавирусом, может быть опасен для окружающих. Он может заразить их, став переносчиком болезни. Например, подцепить возбудитель COVID-19, взявшись за дверную ручку, а затем передать его другому человеку, поздоровавшись с ним за руку.

Это говорит о том, что даже переболевшим коронавирусом необходимо соблюдать все меры предосторожности, в частности – держать социальную дистанцию, пользоваться защитными масками и перчатками. Более того, делать какие-либо выводы о собственном здоровье доктор Комаровский посоветовал лишь после прохождения всех требующихся тестов.

Напомним, симптомы коронавируса могут проявляться как в легкой, так и в тяжелой форме. Более того, некоторые люди могут переболеть и вовсе не подозревая об этом. В научном сообществе также продолжаются споры о том, насколько возбудитель. COVID-19 хорошо выживает на поверхностях, поскольку от этого зависит, какие меры предосторожности необходимо соблюдать.

Автор: 7 июня 2020, 11:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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