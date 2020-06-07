Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 855 человек. С начала эпидемии выздоровели свыше 221 тысячи пациентов, а умерли 5 725 человек.
Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавируса в России – "Левилимаб". Сообщается, что изначально лекарство разрабатывалось для больных ревматоидным артритом.
В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует рекомендации по открытию театров, сообщила глава федерального ведомства Анна Попова. Президент Владимир Путин отметил, что власти стараются как можно скорее отменить введенные из-за коронавируса в России ограничения.
В правительстве подготовили постановление о компенсации зрителям за отмену культурных мероприятий. Граждане смогут вернуть деньги или получить ваучер, дающий право на посещение ранее отмененного спектакля.
Коронавирусом в мире заразились свыше 6,77 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. За последние сутки выявили сто тысяч заболевших.
В Соединенных Штатах число заболевших коронавирусом превысило 1,9 миллиона. Бразилия с 614 тысячами зараженных находится на втором месте,, Россия – на третьем.
Коронавирус в Москве
Заболели – 193 061
Умерли – 2 864
Выздоровели – 101 358
Коронавирус в России
Заболели – 458 689
Умерли – 5 725
Выздоровели – 221 388
Коронавирус в мире
Заболели – 6 775 963
Умерли – 393 980
Выздоровели – 3 230 060
Статистика коронавируса на 7 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|193 061
|2 806
|97 358
|Россия
|458 689
|5 725
|221 388
|США
|1 901 785
|110 819
|557 059
|Весь мир
|6 775 963
|393 980
|3 230 833
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