В Британии заживо "похоронили" короля Тесты Олег Газманов судится из-за миллионов Игры Сонник

Топ новостей недели

Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенниковВслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успехВзломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех "Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон

Лента новостей

Воскресенье 24 мая

12:00"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ 06:15Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая? 19:05Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными 15:40Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей 12:26Будут другими людьми: 4 знака зодиака ждет тотальный летний Glow-Up и полная смена имиджа 05:12Именины Земли: как найти свой "клад" 23 мая 19:12Лед растаял: Туктамышева рассекретила роман с молодым фаворитом после долгих лет одиночества 17:13"Всегда был завистливый": Киркоров публично размазал Певцова из-за скандала в МХТ 16:52Коломна готовится к 850-летию: отреставрируют кремль, построят новые отели и пешеходные зоны 15:05Лишитесь зрения за одну ночь: такая привычка во время сна может сделать вас инвалидом 12:15Пугачева нежно утешила внука после его жалоб на жизнь в США 10:43"Укол дважды в год – и забудь о давлении": Мясников раскрыл будущее без ежедневных таблеток 09:20"Где доказательства, Филипп?": Билан прилюдно прижал Киркорова к стенке и припомнил старые обиды 00:08"Золотой" Николай Чудотворец: как провести 22 мая, чтобы жить в радости и богатстве 17:31Опальный Галкин* получил "мощную пощечину" от народа 15:39"С ума сошел?!": оскандалившийся Башаров сорвался на молодую пассию и довел ее до истерики на глазах у всей страны 13:50"Жалко, сил нет никаких": брошенный женой и нищий внук Пугачевой докатился до ручки в Америке 12:03"Боже, храни короля": в Британии "похоронили" больного раком Карла III 10:12"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов 09:22Как распознать ранние признаки деменции по почерку: советы врачей и результаты исследований 00:55Рецепт богатства от предков: что надо сделать 21 мая, чтобы привалили миллионы 19:04Психология времен года: как любимый сезон определяет ваш характер и манеру мышления 17:06Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением 15:58Муцениеце раскрыла красивое имя дочери: Выбирал Петя 13:43Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице 13:29Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей 12:06"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян 10:46Агата Муцениеце решилась на отчаянный шаг, который шокировал преданных фанатов 09:38Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева: официальные документы и история пары 00:47Деньги потекут рекой: совершите этот ритуал с водой 20 мая, чтобы разбогатеть 18:36Более 2 тыс. рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с начала года 18:33Судьба обезьянки Панча: как отвергнутый малютка со своей плюшевой мамой превратился в бесстрашного героя 16:07Вместо смартфона: почему зумеры массово бегут в кинотеатры 14:43Разъяренный Кушанашвили назвал больную Лерчек мошенницей: Где фамилии врачей? 13:50"Таблетки не помогут": Мясников раскрыл правду о гормоне, который тайно убивает гипертоников 12:20Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в Москве 10:57Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс 09:33"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку 00:51Гороховое проклятие: что строго запрещено делать 19 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 18:17"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам 16:52Смертельный штамм: в Конго вспыхнула лихорадка Эбола, которую не берут старые вакцины 15:27"Накладные животы и придурь": за что Боярский и хейтеры травят звезд, родивших после 45 13:36"Достали!": разъяренная Юлия Пересильд объявила тотальный бойкот прессе из-за подлой лжи о дочери 11:41Акиньшина родила Козловскому наследника с царским именем 10:47Названы 3 знака зодиака этим летом купят то, о чем боялись даже мечтать 09:31"Театр породил чудовище!": разгневанный Олег Меньшиков обругал Юру Борисова в костюме из фольги 01:05Чаша изобилия: как 18 мая навсегда изгнать из дома безденежье и пагубные привычки 18:21"Меня накрыло": Киркоров впал в зависимость и отдался в руки экстрасенса Петросяна 15:45"Не крадите у себя годы жизни, слушая идиотов: Мясников обьявил, кому статины нужны "без вариантов" 11:58Билет в высший свет: кого из знаков Зодиака в мае затянет в мир роскоши и закрытых вечеринок "для своих"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ

"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ
336

Знаменитый теледоктор Александр Мясников подверг жесткой критике новые методические рекомендации по здоровому образу жизни, назвав их наивными призывами на фоне глобального информационного безумия.

В России официально утвердили новые методические рекомендации по здоровому образу жизни. Казалось бы, дело благое: чиновники от медицины прописали четкие правила по приему пищи, водному балансу, физической нагрузке и даже управлению стрессом. Нам советуют завтракать строго в течение часа после пробуждения, спать по 7–9 часов в абсолютной темноте и ежедневно наматывать не менее семи тысяч шагов. Однако известный врач и телеведущий Александр Мясников воспринял этот документ без особого энтузиазма, сравнив его по глубине и информативности с призывами мультяшного кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно!".

Реальность против методичек

Доктор Мясников уверен: в современных реалиях следовать этим благим пожеланиям — задача практически невыполнимая. По его мнению, рекомендации выглядят крайне наивно в мире, который буквально трещит по швам.

"Как следовать советам, когда будущее в описании журналистов столь туманно?! То Третья мировая, то пандемия", — возмущается Мясников.

Теледоктор иронично замечает, что после порции новостей о грядущих катастрофах и "подлых тарелках", которыми пугают публику СМИ, на ночь хочется вовсе не стакан теплой воды, как прописано в методичке, а чего-нибудь значительно крепче.

Александр Мясников подчеркивает, что сегодня человек остался один на один с жесткой реальностью. Мы зажаты в тисках между раздутыми новостями-пугалками, которые создаются лишь ради рейтингов, и мощнейшей пищевой индустрией. Последняя, по словам врача, уже изменила даже внешний облик людей во всех развитых странах, превратив проблему лишнего веса в глобальную эпидемию. При этом медицина и фармацевтика диктуют свои условия, а на другом фланге атакуют безответственные клоуны и блогеры-самозванцы, которые безнаказанно отговаривают людей от приема жизненно необходимых лекарств.

Индивидуальная крепость здоровья

В этом беспределе негатива и предсказаний катастроф сохранить физическое и душевное здоровье крайне трудно. Мясников считает, что современный человек вынужден замыкаться в своем индивидуальном образе жизни по принципу "каждый за себя". Благие призывы сверху не работают, когда вокруг царит хаос из псевдомедицинских советов и навязанного нездорового питания.

Врач признается, что хотел бы видеть не просто общие лозунги, а реальные практические шаги, которые помогли бы людям выжить в нынешней информационной среде.

"Сохранить сегодня здоровье можно лишь построив личную оборону против всего того мусора, который на нас выливают", — резюмирует доктор.

Он отмечает, что форс-мажоры вроде военных угроз — это временные трудности, которые все понимают, но системный кризис в медицине и питании требует куда более серьезного подхода, чем просто советы про "шаги и сон".

Шокирующее предложение: цензура во спасение

Финальный аккорд рассуждений Александра Мясникова оказался по-настоящему громким и неожиданным для либеральной публики. Устав от бесконечного потока дезинформации и вредных советов, которые калечат людей, доктор открыто выступил за радикальные меры.

"И да — я за цензуру!" — отрезал Мясников.

По мнению врача, без жесткого государственного фильтра в информационном пространстве невозможно навести порядок. Пока блогеры без медицинского образования продолжают раздавать советы, а новости соревнуются в степени ужаса, никакие рекомендации по ЗОЖ не помогут. Мясников уверен: чтобы люди начали пить теплую воду и вовремя ложиться спать, нужно сначала избавить их от информационного террора, который превращает жизнь в бесконечный стресс.

Шоу-бизнес в Telegram

24 мая 2026, 12:00
Александр Мясников. Фото: "Смотрим" / кадр из программы "О самом главном"
"Макс"/ Доктор Мясников✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

По теме

Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей

"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ

Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая?

Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая?
Мокий Мокрый – главный "метеоролог" мая: по одной лишь капле дождя сегодня можно понять, будет ли лето прибыльным или придется затянуть пояса. 24 мая наши предки внимательно следили за небом.

Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными

Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными
Пышный букет сирени способен превратить вашу уютную квартиру в настоящую камеру пыток, провоцируя приступы удушья и невыносимую мигрень всего за одну ночь. Майское цветение — время романтики и пьянящих ароматов, которые, кажется, так и просятся в дом.

Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей

Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей
Известный врач Александр Мясников призвал обратить пристальное внимание на проблему хронической болезни почек, которая часто развивается без видимых симптомов и диагностируется лишь на критических стадиях. Что современный человек на самом деле знает о почечной недостаточности? Практика показывает, что информированность населения об этом состоянии стремится к нулю.

Будут другими людьми: 4 знака зодиака ждет тотальный летний Glow-Up и полная смена имиджа

Будут другими людьми: 4 знака зодиака ждет тотальный летний Glow-Up и полная смена имиджа
Пока одни мечтают лишь о ровном загаре, звезды готовят для четырех избранных знаков зодиака грандиозную "перепрошивку" – к сентябрю их не узнают даже самые близкие. Лето ежегодно раздает обещания, но выполняет их лишь для избранных.

Именины Земли: как найти свой "клад" 23 мая

Именины Земли: как найти свой "клад" 23 мая
Сегодня Земля празднует свои именины, и в благодарность за уважение она способна открыть посвященным свои самые сокровенные тайны и богатства. 23 мая — день апостола Симона Зилота.

Выбор читателей

22/05ПтнЛишитесь зрения за одну ночь: такая привычка во время сна может сделать вас инвалидом 23/05СбтБудут другими людьми: 4 знака зодиака ждет тотальный летний Glow-Up и полная смена имиджа 22/05Птн"Всегда был завистливый": Киркоров публично размазал Певцова из-за скандала в МХТ 22/05ПтнЛед растаял: Туктамышева рассекретила роман с молодым фаворитом после долгих лет одиночества 22/05ПтнКоломна готовится к 850-летию: отреставрируют кремль, построят новые отели и пешеходные зоны 23/05СбтПропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей