Лед растаял: Туктамышева рассекретила роман с молодым фаворитом после долгих лет одиночества

На российском ледовом олимпе зажглась новая, самая обсуждаемая пара.

Многомесячные догадки болельщиков и обсуждения в профильных сообществах получили официальное подтверждение. Спортсмены, которые долгое время хранили молчание относительно своих отношений, практически одновременно выложили в социальные сети кадры из совместного отпуска. Публикация стала своего рода официальным заявлением: фигуристы больше не намерены скрывать свои чувства от широкой аудитории.

Романтические каникулы в США

Основная часть опубликованных материалов посвящена поездке спортсменов в Соединенные Штаты. На кадрах Туктамышева и Гуменник позируют на фоне знаковых достопримечательностей, включая Большой каньон.

Фотографии носят неформальный характер: пара дурачится перед камерой, делает селфи в самолете и делится моментами из совместных прогулок. Елизавета сопроводила пост краткой, но емкой подписью, отметив, что теперь они "так и живут". Для поклонников эти слова стали окончательным доказательством того, что многолетняя дружба переросла в серьезное чувство.

Хронология слухов: от Милана до социальных сетей

Впервые о возможной связи между фигуристами заговорили несколько месяцев назад. Поводом стали частые совпадения локаций в сторис: внимательные фанаты замечали, что атлеты посещают одни и те же места в одно и то же время. Градус обсуждений заметно вырос во время Олимпиады в Милане. Туктамышева находилась на Играх в качестве корреспондента и крайне эмоционально поддерживала Гуменника во время его прокатов. Тогда Елизавета объясняла свое поведение профессиональным интересом, однако очевидцы уже тогда отмечали особый характер их общения.

Позже, весной этого года, в Сети всплыли любительские кадры, на которых спортсменов видели гуляющими по Милану. На тех снимках пара держалась за руки, что вызвало новую волну слухов. Однако до текущего момента ни Елизавета, ни Петр не давали прямых комментариев, предпочитая фокусироваться на карьере и рабочих проектах.

Личная жизнь и карьерные вызовы

Для Елизаветы Туктамышевой — чемпионки мира и Европы, победительницы Финала Гран-при ISU — это первый публично подтвержденный роман после расставания с Андреем Лазукиным. После того как в 2023 году "Императрица" объявила о паузе в спортивной карьере, она активно занялась медийной деятельностью. Сейчас Елизавета успешно выступает в ледовых шоу и пробует себя в роли телеведущей, оставаясь одной из самых влиятельных фигур в мире отечественного фигурного катания.

Петр Гуменник, в свою очередь, является одним из лидеров мужского одиночного катания России. Чемпион страны и победитель Финала Гран-при России, он успешно выступил на Олимпиаде в Милане, заняв шестое место в условиях серьезной конкуренции. Гуменник всегда считался одним из самых закрытых спортсменов, поэтому его решение открыто заявить об отношениях с Туктамышевой стало для многих неожиданностью.