Некогда главный юморист России Максим Галкин*, похоже, окончательно утратил статус желанного гостя даже в странах ближнего зарубежья.

Опальный комик Максим Галкин* снова оказался в эпицентре скандала, который на этот раз разгорелся в Молдавии. Артист, чей гастрольный график после отъезда из России претерпел значительные изменения, получил "мощную пощечину" от жителей небольшого городка Фалешты. Местное население, столкнувшееся с суровой реальностью коммунальных проблем, крайне эмоционально отреагировало на новость о приглашении иноагента на городской праздник.

Концерт запланирован на 22 мая и должен пройти на центральной площади Фалешт — города, в котором проживают всего около 15 тысяч человек. Однако вместо радостного ожидания власти столкнулись с волной негодования. Социальные сети города буквально взорвались от критических комментариев. Основная претензия горожан проста и прозаична: люди считают, что бюджетные средства, выделенные на гонорар заезжему артисту, должны быть направлены на ремонт дорог и благоустройство.

Для жителей Фалешт приглашение столь дорогостоящего шоумена выглядит как издевательство на фоне разбитого асфальта и нерешенных городских проблем. "Мощная пощечина" от народа оказалась более чем ощутимой: пользователи соцсетей открыто призывают мэрию одуматься и потратить деньги на нужды налогоплательщиков, а не на политизированный хайп.

В кулуарах шоу-бизнеса и в комментариях под анонсом концерта вовсю обсуждают финансовое состояние мужа Примадонны. Многие задаются вопросом: в каком отчаянии должен находиться артист, ранее собиравший стадионы, чтобы соглашаться на выступления в райцентрах с крошечным населением?