Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными

Пышный букет сирени способен превратить вашу уютную квартиру в настоящую камеру пыток, провоцируя приступы удушья и невыносимую мигрень всего за одну ночь.



Майское цветение — время романтики и пьянящих ароматов, которые, кажется, так и просятся в дом. Мы привыкли видеть сирень символом весны и чистоты, однако эксперты в области медицины и флористики предупреждают: за этой нежной эстетикой скрывается коварный враг. Порой минутная слабость и желание украсить интерьер "бесплатным" букетом с ближайшей аллеи оборачиваются серьезным ударом по здоровью.

Главная проблема сирени — ее запредельно насыщенный, тяжелый запах. На открытом воздухе он кажется божественным, но в четырех стенах концентрация эфирных масел зашкаливает. Для человека с чувствительным обонянием или склонностью к мигреням такой букет превращается в биологическое оружие.

Летучие соединения сирени атакуют слизистую и нервные окончания. Первые признаки "отравления" ароматом проявляются быстро: легкое головокружение, резь в глазах и внезапная слабость. Если вовремя не вынести цветы из комнаты, дело может дойти до тошноты и острой пульсирующей боли в висках, которую не снимут даже проверенные таблетки.

Мало кто знает, что сирень — это не просто декоративный кустарник, а растение, содержащее сирингин. Это горький гликозид, который при определенных условиях может выделять токсичные вещества. У огромного количества людей на этот компонент есть скрытая аллергия, о которой они даже не подозревают.

Сирингин коварен тем, что вызывает не только чихание или насморк. Его воздействие может спровоцировать внутренние отеки и кожные высыпания. Особенно опасно это для маленьких детей, чей организм реагирует на внешние раздражители в разы острее. Даже если вы никогда не считали себя аллергиком, охапка сирени в вазе может стать тем самым триггером, который запустит опасную реакцию организма.

Самая роковая ошибка — ставить сирень в спальне. Ночь — время, когда наш организм должен восстанавливаться, а окна в городских квартирах часто закрыты. В замкнутом пространстве аромат концентрируется настолько, что буквально вытесняет кислород.

Не забывайте и о домашних животных. Для кошек и собак, чье обоняние в десятки раз острее человеческого, запах сирени в квартире — это настоящий ад. Более того, любопытные питомцы могут решить попробовать цветы на вкус. Попадание частей растения в желудок животного способно вызвать серьезное отравление и судороги.

Сирень прекрасна там, где она растет. На улице ветер рассеивает избыток пыльцы и масел, оставляя лишь приятный шлейф. Кроме того, сорванная сирень живет крайне недолго — уже через пару дней пышные соцветия превращаются в пожухлый мусор, оставляя в вазе липкую, дурно пахнущую воду.