Агата Муцениеце решилась на отчаянный шаг, который шокировал преданных фанатов

Популярная актриса Агата Муцениеце нанесла сокрушительный удар по своему прошлому.



То, чего так боялись продюсеры и о чем шептались в светских кулуарах, свершилось. Звезда сериалов и любимица миллионов решилась на отчаянный шаг, который шокировал преданных фанатов — она навсегда вычеркнула из документов свою знаменитую фамилию. Теперь никакой Агаты Муцениеце больше не существует. Встречайте новую хозяйку светской хроники — Агату Дранга.

Прощай, бренд, привет, любовь

Решение сменить фамилию на фамилию нового мужа, 42-летнего виртуоза-аккордеониста Петра Дранги, стало для Агаты не просто формальностью, а настоящим манифестом.

"Мне просто надоело, что всем так сложно выговорить Муцениеце. Агата Дранга звучит так красиво, что это классный новый шаг", — призналась артистка.

Для человека, чье имя само по себе является мощным брендом, такой поступок выглядит почти безумием, но Агата уверена: это начало лучшей главы ее жизни.

Свадьба пары в августе стала символом примирения и покоя. В самый важный момент рядом с Агатой были ее дети от брака с Павлом Прилучным. 13-летний Тимофей, за которого актриса билась в судах, и 10-летняя Мия поднесли маме и отчиму кольца. Кажется, старые обиды окончательно растворились в новом семейном счастье.

Сегодня Агата признается, что рядом со вторым мужем она наконец-то перестала "выживать". Если раньше ее жизнь была вечной битвой за место под солнцем, то теперь это сплошное удовольствие.

"Я наконец-то живу, а не существую. Я знаю, что такое настоящее "мне хорошо", — откровенничает звезда.

Она сознательно выбирает тишину и семейный уют, оставляя шумные тусовки и громкую фамилию в своем прошлом.