"Таблетки не помогут": Мясников раскрыл правду о гормоне, который тайно убивает гипертоников

Давление скачет, а привычные лекарства не помогают: Александр Мясников открыл глаза на скрытую причину гипертонии, о которой годами молчат многие врачи.



Недавно мир отметил День борьбы с гипертонией. Казалось бы, об этой болезни сказано все. Но знаменитый теледоктор Александр Мясников нашел "свежую" и крайне важную тему, которую раньше обходили стороной. Речь пойдет об альдостероне — коварном гормоне, который заставляет ваш тонометр зашкаливать, даже если вы пьете таблетки горстями.

Почки рулят процессом

Многие привыкли: раз болит сердце или скачет давление, нужно бежать к кардиологу. Мясников подчеркивает: это опасное заблуждение. Главный орган, который регулирует артериальное давление (АД) — это почки. Именно они решают, будет ли ваша кровь бежать по сосудам спокойно или превратится в сокрушительный поток.

Почкам давление жизненно необходимо для нормальной работы. Чтобы его удержать, они используют сложный механизм "Ренин-Ангиотензин-Альдостерон". Работает это как часы: белок ренин превращается в ангиотензин-2, который сужает сосуды. Именно на этот процесс влияют популярные препараты — "прилы" (эналаприл, каптоприл) и "сартаны". Но это лишь половина дела.

Гормон-предатель

Далее ренин дает команду надпочечникам выработать альдостерон. И вот тут начинается самое интересное. Этот гормон — настоящий "жадина": он задерживает в организме натрий и воду, попутно вымывая жизненно важный калий. Итог печален: объем крови растет, и давление неумолимо ползет вверх.

Раньше медики считали, что проблемы с альдостероном встречаются редко — всего у 1-2% пациентов. Но Мясников бьет тревогу: цифры были катастрофически занижены! Сегодня врачи признают: скрытый избыток этого гормона (гиперальдостеронизм) есть у 14% обычных гипертоников. А если давление вообще не сбивается стандартными таблетками, то вероятность "альдостеронового следа" возрастает до 30%.

Когда таблетки бессильны

Главная ловушка в том, что у пациента может не быть опухоли надпочечников или других явных патологий. Давление просто держится на высоком уровне из-за задержки жидкости и высокой чувствительности к соли.

"Если стандартная схема лечения из трех препаратов не помогает, врачи должны искать первичный альдостеронизм, даже если калий в норме", — настаивает доктор.

Спасение есть?

В таких случаях на помощь приходят особые лекарства — антагонисты альдостерона. Важно понимать: это не просто мочегонные в привычном смысле слова. Они не "выгоняют" воду насильно, а блокируют сам гормон-вредитель. Это позволяет организму перестать копить соль и жидкость. Часто именно добавление четвертого препарата в схему лечения помогает наконец-то обуздать строптивое давление.

Мужчинам на заметку

Однако у "волшебных" таблеток есть своя цена. Они могут задерживать калий в организме, что при неправильном сочетании с другими лекарствами может быть смертельно опасно.

Есть и специфические "мужские" побочные эффекты. Препарат может вызвать гинекомастию (увеличение грудных желез), болезненность в области груди и заметное снижение либидо. Поэтому назначать такие серьезные вещи должен только опытный специалист после тщательного обследования.

Берегите свои почки и не игнорируйте сигналы организма — иногда причина высокого давления кроется там, где ее совсем не ждут.