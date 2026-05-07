Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников

Для мошенников не существует авторитетов.



Только общественность перестала обсуждать громкую историю с квартирой Ларисы Долиной, как список жертв аферистов пополнился новым громким именем. Знаменитая актриса, чей волевой характер и острый язык всегда были ее визитной карточкой, не смогла устоять перед хитростью современных "остапов бендеров". Речь идет о несравненной Татьяне Васильевой, которую мошенники настигли в самый неожиданный момент.

Трагическую новость сообщила невестка артистки Мария Болонкина-Васильева. По ее словам, на этот раз злоумышленники разыграли партию как по нотам, использовав новую изощренную схему. Ситуация осложнялась тем, что Татьяна Григорьевна в момент атаки находилась далеко от Москвы — в солнечной Абхазии, что сделало ее еще более уязвимой перед лицом цифровой угрозы.

Все началось с невинного, на первый взгляд, сообщения.

"Ей опять написали мошенники и взломали "Госуслуги". На этот раз схема новая. Пришло сообщение от якобы СДЭКа, что "ваша посылка хранится только сегодня, чтобы продлить хранение, перейдите по ссылке", — с ужасом поделилась Мария в соцсетях.

Васильева, которая в тот момент даже не ждала никаких посылок, поддалась минутной слабости и на автомате перешла по злосчастной ссылке. Этот единственный клик открыл преступникам двери в ее личную жизнь. Доступ к порталу "Госуслуг" — святая святых любого гражданина — оказался в руках анонимных хакеров. Родным пришлось развернуть настоящую спасательную операцию дистанционно, чтобы вернуть контроль над данными звезды. К счастью, на этот раз обошлось без финансовых потерь, но нервы легенды были натянуты до предела.

Поразительно, но это далеко не первый случай, когда семья Васильевой оказывается под прицелом преступного мира. Похоже, на звездную фамилию объявлена настоящая охота. Не так давно настоящую драму пережил внук актрисы — Гриша. Пока родители были на гастролях, подросток решил заказать воду на дом, но вместо курьера столкнулся с профессиональными манипуляторами.

Схема была классической: звонок из "службы доставки", просьба продиктовать код из СМС, а затем — явление "людей в форме". Лже-силовики так запугали парня, что он, не раздумывая, отдал аферистам все накопления семьи. Суммы там фигурировали немалые, а психологическая травма для ребенка и вовсе оказалась бесценной.