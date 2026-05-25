Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах
Теледоктор Александр Мясников нанес сокрушительный удар по устоявшимся стереотипам о самом "звездном" витамине современности.

Пока социальные сети пестрят советами "гуру" пить витамин D лошадиными дозами, Александр Мясников бьет тревогу. В своем новом посте известный врач прямо заявил: нормы, которые нам навязывают лаборатории и маркетологи, часто оказываются чудовищно завышенными. Люди буквально впадают в панику, видя в результатах анализов цифру 25 нг/мл, и начинают тоннами скупать препараты. Но Мясников уверен: нас водят за нос.

Маркетинговый капкан и реальные цифры

"25 нг/мл — это плохо? Нет, это норма!" — рубит с плеча теледоктор.

По его словам, дефицит начинается лишь тогда, когда показатель 25(OH)D опускается ниже 12. Диапазон от 12 до 20 — это умеренная степень нехватки, а вот интервал 20–30 является абсолютной нормой для большинства здоровых людей. В этом случае прием дополнительных препаратов вовсе не обязателен.

Мясников предупреждает: погоня за высокими показателями может обернуться катастрофой для организма. Значения в 30–50 нг/мл считаются высокой нормой, а если цифра перевалила за 50 — это повод не радоваться, а срочно искать причину такого скачка. Настоящая опасность подстерегает тех, у кого уровень достигает 100 нг/мл: такая концентрация может стать токсичной и нанести непоправимый вред здоровью.

Золотое правило дозировки

Мясников призывает остановить безумие с дозировками. Сегодня стало модным принимать по 5 или даже 10 тысяч единиц в день "для профилактики". Врач называет это недопустимым. "Нормальная доза витамина D — это 800–1000 единиц в день. Максимум — 4 тысячи", — подчеркивает медик. Огромные дозы в 5–10 тысяч единиц — это не профилактика, а тяжелая артиллерия, которая предназначена исключительно для лечения серьезного дефицита под строгим контролем врача. Здоровому человеку такие "ударные волны" просто не нужны.

Хватит бегать по лабораториям

Еще один шокирующий факт от Мясникова: ведущие американские и европейские эндокринологи больше не рекомендуют делать рутинные анализы на витамин D всем подряд. Оказывается, бесконечные проверки крови — это зачастую пустая трата времени и денег.

Кому же действительно жизненно необходимо следить за уровнем этого элемента и принимать добавки? Список не так уж велик:

  • Дети (для правильного роста и развития);
  • Беременные женщины;
  • Пожилые люди.

Остальным Мясников советует расслабиться. Профилактика остеопороза нужна только тем, кто находится в группе повышенного риска. Всем остальным достаточно просто вести здоровый образ жизни и не превращать свой организм в склад химических добавок.

В пианиста не стрелять

Доктор Мясников заранее отвечает скептикам: это не его личные фантазии, а жесткие стандарты мировой медицины.

"Не я это придумал, это все международные эндокринологи!" — резюмирует он.

Пора признать: мода на БАДы часто не имеет ничего общего со здоровьем, зато приносит баснословные прибыли фармацевтическим гигантам. Прежде чем купить очередную баночку с "солнечным" витамином, подумайте: а не пытаются ли нажиться на вашем страхе заболеть? Слушайте свой организм, а не рекламу, и помните: лучшее — враг хорошего, особенно когда речь идет о биохимии нашего тела.

25 мая 2026, 14:15
Александр Мясников. Фото: "Смотрим" / кадр из программы "Доктор Мясников"
"Макс"/ Доктор Мясников✓ Надежный источник

Шаляпин публично высмеял Водонаеву после ее громкого высказывания

Шоумен Прохор Шаляпин, сделавший имя на громких романах с состоятельными дамами почтенного возраста, нанес сокрушительный удар по имиджу Алены Водонаевой. На красных дорожках столицы кипят нешуточные страсти: эпатажный певец схлестнулся в словесной битве с телеведущей из-за вечного вопроса — что важнее в любви, цифры в паспорте или на весах? Поводом для ядовитых выпадов стали резкие заявления Водонаевой в адрес женщин с формами.

Мы окружаем себя сотнями контактов в мессенджерах и спим в обнимку с любимыми, но за закрытыми дверями души каждый из нас остается один на один с пугающей пустотой. Японский классик Харуки Мураками как-то заметил: "Сколько людей живет в этом мире, каждый из нас что-то жадно ищет в другом, и все равно мы остаемся такими же бесконечно далекими, оторванными друг от друга".

Сбежавший из России юморист-иноагент Максим Галкин* решил доказать, что в 49 лет жизнь только начинается, однако его внезапное преображение вызвало не только восторг, но и серьезные подозрения у публики. Пока одни обсуждают гастрольные графики артиста, другие не могут отвести глаз от его обновленного имиджа.

25 мая наступает день Епифана, который в народном календаре зовется Рябиновкой – время, когда скромное дерево становится мощнейшим оберегом для вашего имущества. Рябина на Руси всегда считалась деревом магическим и грозным для нечистой силы.

Миллионы людей годами списывают хроническую усталость на стресс и недосып, даже не подозревая, что их организм буквально "задыхается" при внешне идеальных анализах крови. Многие из нас привыкли: если гемоглобин в норме, значит, с кровью все в порядке.

