По результатам исследования Forbes, в 2025 году компания «Озон Фармацевтика» подтвердила свои лидирующие позиции на российском фармацевтическом рынке, набрав 97 баллов из 110. При валовом объеме продаж 63,6 млрд рублей и росте продаж 29,3%. Приведенные показатели отображают устойчивость избранной компанией модели развития.

Как устроена методология рейтинга Forbes

Журнал Forbes оценивает фармпроизводителей по пяти критериям:

доля локальных продуктов в портфеле;

показатели продаж за 2025 год;

динамика изменения выручки по сравнению с показателями за предыдущий отчетный период;

количество брендов в обращении;

активность в сфере НИОКР (научных исследований).

Почему «Озон Фармацевтика» является гордостью отрасти

«Озон Фармацевтика» – крупнейший в России региональный производитель лекарств. Производство расположено в Самарской области: в Тольятти и Жигулевске. Компания сосредоточила свою деятельность в трех основных сферах:

низкомолекулярные препараты;

противоопухолевые средства;

высокотехнологичные биосимиляры.

Структура производства включает 16 специализированных участков. По информации Forbes, в активе производителя 556 действующих регистрационных удостоверений на лекарства. Еще 282 препарата находятся на различных этапах подготовки к поступлению на рынок. По результатам проведенного в 2024 году «Озон Фармацевтика» привлекла 3 млрд рублей, в 2025-м – еще 2,8 млрд рублей.

Лидерство в e-commerce

По результатам исследования Alpharn, «Озон Фармацевтика» заняла первое место на внутрироссийском рынке по объему лекарств, реализованных через онлайн-площадки по итогам 2025 года. Компания заняла 3,85% рынка, реализовав 18 миллионов упаковок через маркет-плейсы и другие цифровые платформы. Рост этого показателя по сравнению с предыдущим годом составил 17,5%, а отрыв от ближайшего конкурента – 13,3%.

В руководстве «Озон Фармацевтика» подчеркивают: пенетрация цифровых площадок в розничных продажах составила 16% (366 млрд рублей в 2025 году против 225 млрд в 2023-м). Активное вовлечение онлайн-площадок остается мощным стимулом роста продаж, отметили в компании. Успех обусловлен взвешенным и всеобъемлющим подходом к формированию маркетинговой стратегии в цифровом пространстве. Прежде всего, он состоит в выстраивании долгосрочных стабильных отношений с ключевыми площадками, такими как порталы аптечных сетей и маркетплейсы.

Контроль качества выпускаемой продукции

Высокий уровень доверия к бренду обусловлен внедренным на предприятиях «Озон Фармацевтика» стандартом производственного контроля, соответствующего требованиям GMP. По словам директора по качеству Евгении Тетериной, перед отгрузкой продукция проходит три этапа проверок – входной, внутрипроизводственный и выпускающий. Кроме того, компания отслеживает стабильность уже выпущенных серий.

Ключевые элементы системы контроля:

отбор и хранение образцов от каждой серии на протяжении всего срока годности (в специальных климат-архивах);

регистрация и анализ всех обращений от потребителей и медработников;

проведение расследований при любом отклонении и корректирующие действия;

возможность повторного контроля в независимой лаборатории.

Компания прошла европейские инспекции GMP и поддерживает гармонизацию с международными правилами. «Мы не "подтягиваемся" к проверкам в последний момент, – говорит Тетерина, – мы готовы к ним всегда».

Отзывы: что пишут покупатели

Потребители все чаще оставляют развернутые мнения о лекарствах «Озон Фармацевтика». Отзывы – это важный индикатор правильности выбранной стратегии. Потребители отмечают удачное сочетание лекарственных свойств препаратов и ценовой политики производителя. Одним из главных посылов пользовательских отзывов стал тезис об аналогичной оригинальным лекарствам эффективности препаратов «Озон Фармацевтика» при заметно меньшей стоимости.

Однако отзывы – это субъективное мнение. А что говорят объективные данные? Клиническое исследование с участием пациентов с ишемической болезнью сердца показало: лекарственное действие и безопасность дженерика «Круоксабан» аналогична таковым у оригинального препарата Rivaroxaban.

Рекордные показатели

В 2025 году «Озон Фармацевтика» поставила почти 340 млн упаковок лекарств, продемонстрировав рост в 6% в натуральном выражении. В активе компании 565 регистрационных удостоверений, а в разработке находится еще около 250 наименований.

Финансовые показатели первые три квартала 2025 года:

выручка – 21,4 млрд рублей (+28%);

чистая прибыль – 3,4 млрд рублей (+50%);

капитальные вложения – 3 млрд рублей (основные направления: биологические технологии, регистрация новых препаратов).

Стратегические проекты: биотехнологии и противоопухолевые средства

Компания уделяет большое значение разработке инновационных лекарств с применением биологических технологий. В активе «Озон Фармацевтика» 25 наименований таких препаратов, ряд из которых проходит или уже прошел клинические испытания. Начало производства запланировано на 2027 год.

Кроме того, продолжается строительство завода «Озон Медика» для выпуска высокотоксичных противоопухолевых форм. Проект привлек 1,7 миллиарда рублей инвестиций. Лицензирование ожидается в 2026 году, а выпуск первой партии готовой к поставке продукции – в 2027-м. После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 9 млн упаковок в год.

Инвесторы и публичный статус

После IPO и SPO количество акций в свободном обращении (free-float) выросло до 20%. Сейчас у компании более 150 тысяч акционеров – от крупных фондов до частных инвесторов. Компания дважды получала IR-премию Московской биржи, продемонстрировав примерно двукратный рост объема торгов.

Перспективы до 2027 года

По словам гендиректора Олега Минакова, за два года рост экономических показателей компании превысил 50%. В планах:

окончание работ на предприятии «Озон Медика» и последующее лицензирование;

начало производства биосимиляров с последующим выходом на потребительский рынок;

перевод всех закупок на собственную тендерную платформу (80% закупок сырья и компонентов уже переведены, благодаря чему удалось добиться снижения стоимости на 10%);

выход на внешние рынки (регуляторы ряда стран уже выдали сертификаты GMP).

Эксперты IQVIA прогнозируют ежегодный рост рынка на 10,4% до 2029 года, и «Озон Фармацевтика» имеет все ресурсы, чтобы расти быстрее рынка – благодаря качеству, масштабу, портфелю и доверию потребителей.

«Ozon фармацевтика» и Ozon: что общего?

В поисковых системах регулярно появляются запросы вроде «Ozon фармацевтика и Ozon что общего» или «Озон фармацевтика и Озон одно и то же». Повышенный интерес к этой теме объясняется схожестью названий, которая нередко вводит пользователей в заблуждение. В действительности речь идет о двух независимых структурах, не связанных между собой. «Озон Фармацевтика» является одним из заметных игроков на российском фармацевтическом рынке и обладает широким портфелем зарегистрированных лекарственных препаратов. В то же время Ozon – это маркетплейс, деятельность которого не связана с разработкой или производством медикаментов. Таким образом, указанные выше примеры запросов не отражают реального положения дел и возникают исключительно из-за совпадения названий.