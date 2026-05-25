Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40%

Столичная медицина официально вступила в эру высоких технологий.



Москва демонстрирует беспрецедентные темпы цифровизации и технологического переоснащения системы здравоохранения. Как сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс", роботизированные операции перестали быть экзотикой или единичными случаями для научных диссертаций. Сегодня это — ежедневная реальность и повседневная практика ведущих городских стационаров.

Согласно официальным данным, количество высокотехнологичных вмешательств, включая операции с применением робот-ассистированных систем по профилю "хирургия", увеличилось в Москве почти на 40 процентов. Такой резкий скачок стал возможен благодаря масштабному обновлению парка медицинского оборудования и системному обучению специалистов работе с инновационными платформами.

Филигранная точность и минимальный риск

Основное преимущество использования роботов в операционной — это недостижимая для человеческих рук точность.

"Роботизированные операции уже не редкость, а ежедневная практика городских больниц. Робот-ассистированные системы помогают хирургу работать с высокой точностью в сложных труднодоступных зонах", — подчеркнул Сергей Собянин.

Важно понимать, что робот не заменяет врача, а становится его идеальным инструментом. Хирург управляет манипуляторами, видя операционное поле в многократном увеличении и 3D-формате. Это позволяет проводить эндоскопические и лапароскопические вмешательства через небольшие проколы, что минимизирует травматизацию тканей. Для пациента это означает не только эстетический эффект (отсутствие шрамов), но и существенное снижение риска осложнений, а также радикальное сокращение сроков реабилитации. Многие пациенты возвращаются к привычной жизни в два-три раза быстрее, чем после традиционных полостных операций.

Борьба за жизнь на микроуровне

Современные методики, внедренные в московских клиниках, позволяют удалять пораженные ткани и новообразования с ювелирной осторожностью, максимально сохраняя функции жизненно важных органов. Показательным примером сложности и эффективности новых технологий является панкреатодуоденальная резекция.

Это сложнейшее вмешательство, необходимое при тяжелых формах хронического панкреатита или онкологических процессах. В ходе операции удаляется часть поджелудочной железы, после чего требуется сложнейшее восстановление функционирования всей системы пищеварения. Раньше такие операции считались крайне рискованными, но использование робот-ассистированных систем и слаженная работа высококвалифицированных команд позволили кратно повысить безопасность и успех подобных процедур.

Стратегия активного долголетия

Развитие высокотехнологичной медицины в столице — это не просто обновление оборудования, а часть глобальной стратегии развития страны. Работа в этом направлении полностью соответствует ключевым задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Москва задает стандарты доступности инновационной помощи: сегодня сложнейшие операции с применением роботов доступны жителям города в рамках системы ОМС, что еще несколько лет назад казалось невозможным.

Правительство Москвы намерено и дальше расширять линейку применяемых технологий, инвестируя в научные разработки и подготовку кадров. Цель ясна: сделать так, чтобы передовая медицинская помощь была доступна каждому москвичу, независимо от сложности диагноза.