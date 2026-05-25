Шаляпин публично высмеял Водонаеву после ее громкого высказывания

Шаляпин публично высмеял Водонаеву после ее громкого высказывания
Шоумен Прохор Шаляпин, сделавший имя на громких романах с состоятельными дамами почтенного возраста, нанес сокрушительный удар по имиджу Алены Водонаевой.

На красных дорожках столицы кипят нешуточные страсти: эпатажный певец схлестнулся в словесной битве с телеведущей из-за вечного вопроса — что важнее в любви, цифры в паспорте или на весах? Поводом для ядовитых выпадов стали резкие заявления Водонаевой в адрес женщин с формами. Алена, которая годами пропагандирует культ стройности, буквально вывела Шаляпина из себя своими рассуждениями о "лишних килограммах".

На премьере фильма "Майкл", посвященного легендарному поп-королю Майклу Джексону, Прохор появился в своем репертуаре. Певец позировал перед камерами в кричащей рубашке с принтом из игральных карт, а под руку держал 17-летнюю дочь Витаса Аллу. Разговор мгновенно свернул на скользкую тему: почему молодые мужчины все чаще заглядываются на дам постарше?

Шаляпин, не моргнув глазом, выдал свою фирменную порцию цинизма: "Что ни сделаешь ради наследства! Это шутка, конечно". Однако следом артист пустился в философию, заверив прессу, что любви все возрасты покорны. В качестве примера он привел недавнюю свадьбу знакомых, где обоим супругам было глубоко за 80. Но когда журналисты напомнили ему слова Водонаевой, благостное настроение певца как рукой сняло.

Ранее Алена Водонаева на премии "РУ.ТВ" публично унизила женщин в теле. Телеведущая заявила, что ее откровенно пугают и смущают пары, в которых женщина старше своего избранника и при этом "килограммов на 30 больше". По мнению Алены, такая разница в габаритах вызывает огромные вопросы к гармонии в союзе. Для Водонаевой стройность — это религия, а лишний вес — повод для серьезных подозрений.

Услышав это, Прохор Шаляпин буквально встал на тропу войны, защищая интересы "пышек". Артист, который явно знает толк в женском очаровании, не стал подбирать выражений.

"Я хочу защитить полных женщин! Полная женщина в основном всегда добрая. Я люблю их, потому что с ними можно от души поесть. Не надо вот этого: "Я листик, я это не ем, я на диете". Я люблю иногда торт заточить с удовольствием!", — эмоционально провозгласил певец.

После артист фактически высмеял худобу Алены, посоветовав ей срочно отправиться на кухню.

"Алену я уважаю, но, Ален, ты слишком уж стройна. Тебе что, в Милан на показы ехать? Надо перекусить бы, Ален, давай!", — съязвил Прохор, намекая на то, что излишняя диета не идет на пользу характеру.

25 мая 2026, 11:45
Прохор Шаляпин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Теледоктор Александр Мясников нанес сокрушительный удар по устоявшимся стереотипам о самом "звездном" витамине современности. Пока социальные сети пестрят советами "гуру" пить витамин D лошадиными дозами, Александр Мясников бьет тревогу.

Мы окружаем себя сотнями контактов в мессенджерах и спим в обнимку с любимыми, но за закрытыми дверями души каждый из нас остается один на один с пугающей пустотой. Японский классик Харуки Мураками как-то заметил: "Сколько людей живет в этом мире, каждый из нас что-то жадно ищет в другом, и все равно мы остаемся такими же бесконечно далекими, оторванными друг от друга".

Сбежавший из России юморист-иноагент Максим Галкин* решил доказать, что в 49 лет жизнь только начинается, однако его внезапное преображение вызвало не только восторг, но и серьезные подозрения у публики. Пока одни обсуждают гастрольные графики артиста, другие не могут отвести глаз от его обновленного имиджа.

25 мая наступает день Епифана, который в народном календаре зовется Рябиновкой – время, когда скромное дерево становится мощнейшим оберегом для вашего имущества. Рябина на Руси всегда считалась деревом магическим и грозным для нечистой силы.

Миллионы людей годами списывают хроническую усталость на стресс и недосып, даже не подозревая, что их организм буквально "задыхается" при внешне идеальных анализах крови. Многие из нас привыкли: если гемоглобин в норме, значит, с кровью все в порядке.

