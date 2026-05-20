Муцениеце раскрыла красивое имя дочери: Выбирал Петя

Спустя полгода тайн и тотальной конспирации одна из самых обсуждаемых актрис страны Агата Муцениеце наконец прервала молчание и раскрыла главную загадку своего нового брака.

В декабре жизнь звездной пары наполнилась новым, сакральным смыслом. Однако поклонники были в шоке: всегда открытая и искренняя Агата вдруг превратилась в настоящую затворницу. Полгода она мастерски скрывала младшую наследницу от любопытных глаз, словно боясь расплескать это хрупкое, почти нереальное счастье.

"Хочется уберечь маленькую, не давать поводов для обсуждений", — объясняла она свой уход в тень.

Имя как символ веры

Как выяснилось, в семье не было долгих споров над свидетельством о рождении. Дочку Агата и Петр назвали Верой.

"Имя выбирал Петя", — шепчутся в близком окружении пары.

Для Агаты это решение мужа стало законом — она полностью доверилась его вкусу. Теперь маленькая Вера — центр их огромной вселенной, надежно скрытой за высоким забором элитного поселка.

Материнство буквально "перепрошило" актрису. Больше никаких дерзких нарядов на грани фола и скандальных провокаций в соцсетях. Муцениеце, а ныне официально госпожа Дранга, стала удивительно домашней. Друзья дивы в один голос твердят: после родов Агата радикально сменила имидж. Забудьте об экстремальных мини и глубоких декольте — теперь в ее гардеробе царит подчеркнутая скромность и элегантность.

"Она даже стиль в одежде поменяла, больше никаких открытых нарядов, все очень закрыто и по-семейному", — делятся знакомые артистки.

Под стать новому образу и декорации жизни. Перед самыми родами семья переехала в роскошный особняк в поселке "Княжье Озеро" на Новорижском шоссе. Этот рай для богатых и знаменитых обошелся Петру в баснословные 200 миллионов рублей. Агата не скрывает своего восторга: "Мне кажется, мы умерли и попали в рай! Все настолько красиво, что даже нереально".

Соседи у пары — сплошь легенды: Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Жизнь здесь течет как в голливудском кино: вишневый сад, тихие улочки, по которым дети ходят в школу пешком, и полная безопасность. На территории участка есть даже отдельный флигель для помощников по хозяйству, чтобы ничто не нарушало покой звездного семейства.

Внутри дом выглядит как ожившая мечта из глянцевого журнала. Ремонт и обстановка обошлись звездной чете минимум в 30 миллионов рублей. Дизайнеры в восторге: премиальная столярка, каминная зона с изысканной отделкой и кухня за 12 миллионов рублей, выполненная по индивидуальному проекту. В гостиной красуется белоснежный рояль — Петр Дранга не представляет своей жизни без музыки даже дома.

Агата признается, что именно рядом со вторым мужем она обрела долгожданное женское счастье. Она больше не "выживает", как это было в прошлом браке, а наслаждается каждой минутой в статусе любимой женщины.

"Я наконец-то живу, а не существую. Я теперь знаю, что такое настоящее "мне хорошо", — откровенничает актриса.

Похоже, в "Княжьем Озере" под присмотром любящего мужа Агата Дранга наконец нашла свою тихую гавань.