В Британии заживо "похоронили" короля Тесты Олег Газманов судится из-за миллионов Игры Сонник

Топ новостей недели

Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенниковВслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успехВзломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех "Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон

Лента новостей

Воскресенье 24 мая

18:51Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш 17:59Скрытая угроза: как идеальный анализ крови обманывает миллионы женщин, лишая их волос и сил 14:37 Тюрьма за "лайки" и марафоны: 5 роковых ошибок Блиновской и Лерчек, которые погубят ваш кошелек 12:00"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ 06:15Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая? 19:05Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными 15:40Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей 12:26Будут другими людьми: 4 знака зодиака ждет тотальный летний Glow-Up и полная смена имиджа 05:12Именины Земли: как найти свой "клад" 23 мая 19:12Лед растаял: Туктамышева рассекретила роман с молодым фаворитом после долгих лет одиночества 17:13"Всегда был завистливый": Киркоров публично размазал Певцова из-за скандала в МХТ 16:52Коломна готовится к 850-летию: отреставрируют кремль, построят новые отели и пешеходные зоны 15:05Лишитесь зрения за одну ночь: такая привычка во время сна может сделать вас инвалидом 12:15Пугачева нежно утешила внука после его жалоб на жизнь в США 10:43"Укол дважды в год – и забудь о давлении": Мясников раскрыл будущее без ежедневных таблеток 09:20"Где доказательства, Филипп?": Билан прилюдно прижал Киркорова к стенке и припомнил старые обиды 00:08"Золотой" Николай Чудотворец: как провести 22 мая, чтобы жить в радости и богатстве 17:31Опальный Галкин* получил "мощную пощечину" от народа 15:39"С ума сошел?!": оскандалившийся Башаров сорвался на молодую пассию и довел ее до истерики на глазах у всей страны 13:50"Жалко, сил нет никаких": брошенный женой и нищий внук Пугачевой докатился до ручки в Америке 12:03"Боже, храни короля": в Британии "похоронили" больного раком Карла III 10:12"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов 09:22Как распознать ранние признаки деменции по почерку: советы врачей и результаты исследований 00:55Рецепт богатства от предков: что надо сделать 21 мая, чтобы привалили миллионы 19:04Психология времен года: как любимый сезон определяет ваш характер и манеру мышления 17:06Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением 15:58Муцениеце раскрыла красивое имя дочери: Выбирал Петя 13:43Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице 13:29Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей 12:06"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян 10:46Агата Муцениеце решилась на отчаянный шаг, который шокировал преданных фанатов 09:38Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева: официальные документы и история пары 00:47Деньги потекут рекой: совершите этот ритуал с водой 20 мая, чтобы разбогатеть 18:36Более 2 тыс. рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с начала года 18:33Судьба обезьянки Панча: как отвергнутый малютка со своей плюшевой мамой превратился в бесстрашного героя 16:07Вместо смартфона: почему зумеры массово бегут в кинотеатры 14:43Разъяренный Кушанашвили назвал больную Лерчек мошенницей: Где фамилии врачей? 13:50"Таблетки не помогут": Мясников раскрыл правду о гормоне, который тайно убивает гипертоников 12:20Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в Москве 10:57Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс 09:33"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку 00:51Гороховое проклятие: что строго запрещено делать 19 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 18:17"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам 16:52Смертельный штамм: в Конго вспыхнула лихорадка Эбола, которую не берут старые вакцины 15:27"Накладные животы и придурь": за что Боярский и хейтеры травят звезд, родивших после 45 13:36"Достали!": разъяренная Юлия Пересильд объявила тотальный бойкот прессе из-за подлой лжи о дочери 11:41Акиньшина родила Козловскому наследника с царским именем 10:47Названы 3 знака зодиака этим летом купят то, о чем боялись даже мечтать 09:31"Театр породил чудовище!": разгневанный Олег Меньшиков обругал Юру Борисова в костюме из фольги 01:05Чаша изобилия: как 18 мая навсегда изгнать из дома безденежье и пагубные привычки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Тюрьма за "лайки" и марафоны: 5 роковых ошибок Блиновской и Лерчек, которые погубят ваш кошелек

Тюрьма за "лайки" и марафоны: 5 роковых ошибок Блиновской и Лерчек, которые погубят ваш кошелек
370

Золотая эра безнаказанности для королей и королев социальных сетей подошла к финалу: после громких падений Елены Блиновской и Лерчек стало ясно, что налоговая инспекция больше не верит в "случайные" ошибки и готова безжалостно рушить бизнес-империи.

Крах Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек) стал холодным душем для всего интернет-сообщества. Громкие обыски в роскошных особняках, аресты счетов и слезы в залах суда — это не кадры из сериала, а новая реальность для тех, кто привык зарабатывать миллионы на марафонах и курсах, забывая делиться с государством. Спрятаться за хитрыми схемами больше не получится. Искусственное дробление бизнеса и имитация доходов через "ручных" самозанятых теперь под прицелом, рассказал "Дни.ру" известный адвокат Станислав Вершинин.

Юрист напоминает: согласно статье 54.1 НК РФ, любое дробление бизнеса без реальной деловой цели признается незаконным. Если ваша единственная цель — сэкономить на налогах, ждите беды. Последствия будут сокрушительными: доначисление НДС, налога на прибыль, а также пени и штрафы в размере 40% от суммы долга. А если суммы исчисляются десятками миллионов, в дело вступают статьи 198 или 199 УК РФ, которые вполне могут привести к реальному тюремному сроку.

Вот 5 признаков того, что ваш бизнес уже находится в "черном списке" ФНС:

1. Опасное единство: один офис и один сайт

Вы продаете успешные курсы, но платежи принимаете через целую армию "карманных" ИП на упрощенке. Ваша выручка дробится между родственниками или сотрудниками, чтобы не выходить за лимиты 6% налога.

В чем прокол: налоговики мгновенно вычисляют одинаковые IP-адреса, одни и те же номера телефонов в контактах и общие адреса офисов.

Итог: все ваши мелкие ИП объединят в одну структуру, а вам доначислят налог по ставке 20% на всю гигантскую выручку.

2. "Мертвые души" в статусе самозанятых

Вы решили сэкономить на страховых взносах и перевели штатных сотрудников в статус самозанятых. На бумаге они — независимые подрядчики, а на деле — ежедневно сидят в вашем офисе и получают зарплату строго дважды в месяц.

Чем грозит: налоговая легко переквалифицирует эти отношения в трудовые. Вам придется выплатить все скрытые взносы и НДФЛ за весь период "сотрудничества" плюс огромные штрафы.

3. "Благотворительность" на личную карту

Деньги за ваши услуги идут прямиком на личную карту физического лица или, что еще подозрительнее, на счет некой благотворительной организации. Это самая примитивная и опасная схема.

Риски: банки мгновенно блокируют такие счета по 115-ФЗ и передают данные в Росфинмониторинг. ФНС останется просто взять выписку и доначислить НДФЛ на каждую поступившую копейку.

4. Семейный подряд: игры с брендами

Ваш логотип и громкое название зарегистрированы на тещу-самозанятую или брата, которым вы выплачиваете баснословные "роялти" за использование бренда. Таким образом вы искусственно уменьшаете свою налоговую базу.

Вывод: это классическая схема, которая вызывает у проверяющих гомерический хохот и массу логичных вопросов, на которые у вас не будет ответов.

5. Запутанная паутина партнерских вознаграждений

Вы дробите один крупный продукт на мелкие части. Покупатель платит одну сумму, но его деньги уходят на три разных счета: двум ИП и одному самозанятому. Вам кажется, что это гениально?

Результат: интеллектуальная система "Налог-3" обнаруживает такие связи в автоматическом режиме. Алгоритм видит аффилированность без участия инспектора, и выписывает "билет" на проверку мгновенно.

Бизнес в соцсетях перестал быть "серой зоной". Сегодняшние реалии требуют кристальной чистоты и грамотного налогового планирования. Помните: стоимость ошибки может быть гораздо выше, чем сумма всех сэкономленных налогов.

Шоу-бизнес в Telegram

24 мая 2026, 14:37
Елена Блиновская. Фото: Youtube / @sobchak
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов

Скрытая угроза: как идеальный анализ крови обманывает миллионы женщин, лишая их волос и сил

Скрытая угроза: как идеальный анализ крови обманывает миллионы женщин, лишая их волос и сил
Миллионы людей годами списывают хроническую усталость на стресс и недосып, даже не подозревая, что их организм буквально "задыхается" при внешне идеальных анализах крови. Многие из нас привыкли: если гемоглобин в норме, значит, с кровью все в порядке.

"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ

"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ
Знаменитый теледоктор Александр Мясников подверг жесткой критике новые методические рекомендации по здоровому образу жизни, назвав их наивными призывами на фоне глобального информационного безумия. В России официально утвердили новые методические рекомендации по здоровому образу жизни.

Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая?

Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая?
Мокий Мокрый – главный "метеоролог" мая: по одной лишь капле дождя сегодня можно понять, будет ли лето прибыльным или придется затянуть пояса. 24 мая наши предки внимательно следили за небом.

Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными

Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными
Пышный букет сирени способен превратить вашу уютную квартиру в настоящую камеру пыток, провоцируя приступы удушья и невыносимую мигрень всего за одну ночь. Майское цветение — время романтики и пьянящих ароматов, которые, кажется, так и просятся в дом.

Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей

Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей
Известный врач Александр Мясников призвал обратить пристальное внимание на проблему хронической болезни почек, которая часто развивается без видимых симптомов и диагностируется лишь на критических стадиях. Что современный человек на самом деле знает о почечной недостаточности? Практика показывает, что информированность населения об этом состоянии стремится к нулю.

Выбор читателей

23/05СбтБудут другими людьми: 4 знака зодиака ждет тотальный летний Glow-Up и полная смена имиджа 23/05СбтПропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей 23/05СбтЭти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными 23/05СбтИменины Земли: как найти свой "клад" 23 мая 24/05ВскНе промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая? 24/05Вск"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ