Тюрьма за "лайки" и марафоны: 5 роковых ошибок Блиновской и Лерчек, которые погубят ваш кошелек

Золотая эра безнаказанности для королей и королев социальных сетей подошла к финалу: после громких падений Елены Блиновской и Лерчек стало ясно, что налоговая инспекция больше не верит в "случайные" ошибки и готова безжалостно рушить бизнес-империи.

Крах Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек) стал холодным душем для всего интернет-сообщества. Громкие обыски в роскошных особняках, аресты счетов и слезы в залах суда — это не кадры из сериала, а новая реальность для тех, кто привык зарабатывать миллионы на марафонах и курсах, забывая делиться с государством. Спрятаться за хитрыми схемами больше не получится. Искусственное дробление бизнеса и имитация доходов через "ручных" самозанятых теперь под прицелом, рассказал "Дни.ру" известный адвокат Станислав Вершинин.

Юрист напоминает: согласно статье 54.1 НК РФ, любое дробление бизнеса без реальной деловой цели признается незаконным. Если ваша единственная цель — сэкономить на налогах, ждите беды. Последствия будут сокрушительными: доначисление НДС, налога на прибыль, а также пени и штрафы в размере 40% от суммы долга. А если суммы исчисляются десятками миллионов, в дело вступают статьи 198 или 199 УК РФ, которые вполне могут привести к реальному тюремному сроку.

Вот 5 признаков того, что ваш бизнес уже находится в "черном списке" ФНС:

1. Опасное единство: один офис и один сайт

Вы продаете успешные курсы, но платежи принимаете через целую армию "карманных" ИП на упрощенке. Ваша выручка дробится между родственниками или сотрудниками, чтобы не выходить за лимиты 6% налога.

В чем прокол: налоговики мгновенно вычисляют одинаковые IP-адреса, одни и те же номера телефонов в контактах и общие адреса офисов.

Итог: все ваши мелкие ИП объединят в одну структуру, а вам доначислят налог по ставке 20% на всю гигантскую выручку.

2. "Мертвые души" в статусе самозанятых

Вы решили сэкономить на страховых взносах и перевели штатных сотрудников в статус самозанятых. На бумаге они — независимые подрядчики, а на деле — ежедневно сидят в вашем офисе и получают зарплату строго дважды в месяц.

Чем грозит: налоговая легко переквалифицирует эти отношения в трудовые. Вам придется выплатить все скрытые взносы и НДФЛ за весь период "сотрудничества" плюс огромные штрафы.

3. "Благотворительность" на личную карту

Деньги за ваши услуги идут прямиком на личную карту физического лица или, что еще подозрительнее, на счет некой благотворительной организации. Это самая примитивная и опасная схема.

Риски: банки мгновенно блокируют такие счета по 115-ФЗ и передают данные в Росфинмониторинг. ФНС останется просто взять выписку и доначислить НДФЛ на каждую поступившую копейку.

4. Семейный подряд: игры с брендами

Ваш логотип и громкое название зарегистрированы на тещу-самозанятую или брата, которым вы выплачиваете баснословные "роялти" за использование бренда. Таким образом вы искусственно уменьшаете свою налоговую базу.

Вывод: это классическая схема, которая вызывает у проверяющих гомерический хохот и массу логичных вопросов, на которые у вас не будет ответов.

5. Запутанная паутина партнерских вознаграждений

Вы дробите один крупный продукт на мелкие части. Покупатель платит одну сумму, но его деньги уходят на три разных счета: двум ИП и одному самозанятому. Вам кажется, что это гениально?

Результат: интеллектуальная система "Налог-3" обнаруживает такие связи в автоматическом режиме. Алгоритм видит аффилированность без участия инспектора, и выписывает "билет" на проверку мгновенно.

Бизнес в соцсетях перестал быть "серой зоной". Сегодняшние реалии требуют кристальной чистоты и грамотного налогового планирования. Помните: стоимость ошибки может быть гораздо выше, чем сумма всех сэкономленных налогов.