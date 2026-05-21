"Боже, храни короля": в Британии "похоронили" больного раком Карла III

Британская монархия снова оказалась в эпицентре леденящего душу скандала. Пока Букингемский дворец дозированно выдает новости о состоянии здоровья Карла III, СМИ уже начали исполнять погребальные обряды. На этот раз "отличилась" известная радиостанция Radio Caroline, вещающая на Мидлендс и южные регионы Англии. В разгар обычного эфира ведущие внезапно объявили о кончине правящего монарха, погрузив миллионы слушателей в состояние глубочайшего шока.

Все произошло стремительно и пугающе официально. Сразу после рокового сообщения о смерти Карла III в эфире зазвучали торжественные и скорбные звуки национального гимна "Боже, храни короля". Для рядового британца это сочетание — официальное объявление и гимн — является однозначным сигналом: эпоха сменилась, монарха больше нет.

Сразу после завершения музыки вещание полностью прекратилось. Гробовая тишина в эфире длилась долгих 15 минут. В эпоху интернета и мгновенных новостей эта пауза показалась слушателям вечностью. Социальные сети тут же взорвались теориями заговора: люди были уверены, что от них скрывают национальную трагедию, а радиостанция просто стала первой, кто "проговорился".

Когда вещание наконец возобновилось, ведущие, заикаясь от волнения, принялись приносить глубочайшие извинения. Чуть позже руководство Radio Caroline опубликовало официальное заявление, пытаясь оправдаться за допущенный кошмар. Как выяснилось, виной всему стал пресловутый технический сбой.

"Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии был случайно активирован протокол "Смерть монарха", который все британские станции держат наготове, надеясь, что он никогда не понадобится", — посыпали голову пеплом представители станции.

Этот секретный протокол — набор заранее записанных сообщений, траурной музыки и инструкций — хранится в памяти компьютеров каждой уважающей себя медиакомпании Британии на случай внезапного ухода короля или королевы. На этот раз техника решила "похоронить" Карла III раньше времени.

Этот инцидент выглядит особенно жестоко на фоне новостей о том, что Карл III продолжает лечение от рака. Подданные и так крайне болезненно реагируют на любую информацию о здоровье 75-летнего короля, а подобные "технические ошибки" только подливают масла в огонь. В Британии уже давно шепчутся, что сценарии похорон под кодовым названием "Мост Менай" обновляются едва ли не ежедневно, но никто не ожидал, что они станут достоянием общественности таким бесцеремонным образом.

Пока Букингемский дворец хранит гордое молчание. Однако для многих британцев этот случай стал дурным предзнаменованием. Впрочем, Карл III уже не раз доказывал, что обладает завидным упорством, и, возможно, эта ошибка лишь добавит ему сил в борьбе за жизнь.