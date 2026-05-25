Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году

Столица продолжает укреплять статус главного технологического хаба страны. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил о грандиозных планах по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Предстоящий 2026 год станет поворотным для промышленного сектора: открытие двух с половиной десятков новых производств позволит не только создать свыше восьми тысяч новых рабочих мест, но и радикально ускорить процесс импортозамещения в критически важных отраслях.

Свет, лекарства и высокие скорости

Проекты, которые готовятся к запуску, охватывают самый широкий спектр — от микроэлектроники до фармацевтики. Акционерное общество "Научно-производственный центр "НИИ микроприборов" в течение ближайшего года начнет серийный выпуск инновационных энергосберегающих осветительных приборов. Эти устройства не только экологически чисты, но и задают новые стандарты эффективности для городского и промышленного освещения.

Особое внимание уделено здоровью граждан. Компания "Фармасинтез-Биокапитал" запустит производство современных онкопрепаратов, что позволит снизить зависимость отечественной медицины от зарубежных поставок и сделать жизненно важное лечение более доступным. В то же время компания "Неорос" сосредоточится на выпуске оптоэлектронных устройств, необходимых для высокоскоростного приема и передачи данных — фундамента современной цифровой экономики. Не менее амбициозны планы НПП "Итэлма", где наладят выпуск печатных плат и авиационных интерьеров, обеспечивая потребности возрождающегося российского авиапрома.

Аккумуляторный суверенитет и микросхемы

Настоящим флагманом программы 2026 года станет энергетический сектор. В Москве заработают сразу два завода по выпуску литий-ионных аккумуляторов.

"Они войдут в крупный и единственный в России кластер по производству электрических батарей. Таким образом, в ближайшие годы мы почти полностью закроем потребность отечественного рынка в этой продукции", — подчеркнул Сергей Собянин.

Создание такого кластера — это стратегический шаг к технологической независимости страны в сфере электротранспорта и систем накопления энергии.

Стоит отметить, что этот рывок стал возможен благодаря фундаменту, заложенному ранее. Так, в 2025 году в эксплуатацию был введен корпус центра фотошаблонов. Это первое в России серийное производство компонентов, без которых невозможно создание современных микросхем. Обладание такими технологиями выводит Москву в лигу мировых лидеров микроэлектроники.

Правительство Москвы продолжает создавать максимально комфортные условия для инвесторов и ученых. Развитие ОЭЗ "Технополис Москва" — это не просто стройка, это инвестиция в "умную" экономику, где инновации мгновенно превращаются в реальный продукт.