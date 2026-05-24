Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая?

Мокий Мокрый – главный "метеоролог" мая: по одной лишь капле дождя сегодня можно понять, будет ли лето прибыльным или придется затянуть пояса.



24 мая наши предки внимательно следили за небом. Наступал день святого Мокия, которого прозвали Мокрым за его способность "включать" небесную канцелярию на полную мощь. Основная примета дня проста как все гениальное: если на Мокия идет дождь, то и все лето будет дождливым. Для крестьян это означало хороший урожай конопли и льна, которые были эквивалентом твердой валюты.

Но есть и другая сторона: дождь на Мокия — это символ очищения и обновления. Считалось, что дождевая вода в этот день обладает особой силой. Если вы попали под ливень 24 мая, не спешите расстраиваться и сушиться. Наши бабушки верили: небесная влага "припечатывает" к человеку удачу. Это как будто сам космос омывает вас перед большим рывком в делах.

Важные традиции и запреты:

Нельзя работать в поле и огороде. В этот день чтили память погибших в войнах и катастрофах (в древности — день памяти о граде), поэтому любая работа с землей считалась грехом и предвестником того, что весь труд побьет градом.

Нельзя заниматься стиркой. Вместе с грязной водой можно выплеснуть из дома всю благодать и денежную энергию.

Девушкам запрещалось плести косы. Считалось, что можно "запутать" свою судьбу и отвадить женихов.

Если 24 мая стоит сухая и солнечная погода — лето будет засушливым, а финансовые дела могут идти со скрипом. В таком случае нужно самостоятельно "увлажнить" свою удачу: полейте комнатные цветы, сбрызните углы дома святой водой и обязательно поставьте на стол графин с чистой родниковой водой. Мокий любит порядок и внимание к деталям!