"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов

Главный "есаул" страны Олег Газманов устроил грандиозный скандал в Хорошевском суде Москвы, лично вскрыв грязные схемы своего бывшего помощника и объяснив происхождение пачек наличных денег в своем кармане.

Закулисье отечественного шоу-бизнеса в очередной раз содрогнулось от громкого скандала. На этот раз в центре внимания оказался не творческий успех, а криминальные разборки с участием легенды эстрады. 73-летний Олег Газманов, который всегда старался поддерживать безупречный имидж, пришел в Хорошевский суд Москвы, чтобы лично свести счеты с бывшим концертным директором Дмитрием Царенко. На кону не только огромная сумма в 15,3 миллиона рублей, но и репутация артиста, которую он ковал десятилетиями.

Схватка в зале суда

Заседание превратилось в настоящий триллер. Газманов явился в суд как представитель своей компании "ОМГ-Промо", где он владеет 90% акций, и с порога пошел в атаку. Певец не скрывал эмоций: он постоянно перебивал своего бывшего соратника, спорил с ним, уходил от неудобных вопросов и даже пытался самостоятельно вести допрос. Атмосфера была накалена до предела — казалось, что артист вот-вот сорвется на крик прямо перед Фемидой.

По версии следствия и самого Газманова, Царенко годами проворачивал хитрые махинации за спиной звезды. Артист утверждает, что сам вскрыл схему только после проведения масштабного аудита. Якобы часть концертов проводилась через личное ИП менеджера, а сам Газманов об этом ни сном ни духом не знал. Главным аргументом певца стало то, что сразу после увольнения Царенко гонорары за выступления внезапно выросли на целых 30–40%. Куда уплывали эти деньги раньше — вопрос риторический.

Тайна пачек налички

Однако в ходе заседания всплыли подробности, которые заставили светских хроникеров затаить дыхание. В суде открыто заговорили о наличных деньгах, которые циркулировали между артистом и его директором. Газманов признался, что получает около 25 миллионов рублей в год в качестве авторских выплат и "довольно часто" берет кэш от спонсоров.

Когда возник логичный вопрос о происхождении увесистых пачек купюр в его руках, певец нашелся с ответом, который мгновенно разлетелся на цитаты. Он заявил в суде, что это были "личные средства для родственников", а вовсе не гонорары за концерты. По глубокому убеждению артиста, все деньги за его выступления должны были проходить строго через официальную бухгалтерию, а в том, что этого не происходило, виноват исключительно директор.

Версия директора: "Договор был фиктивным"

У Дмитрия Царенко, который категорически не признает свою вину, совершенно иная правда, и она звучит для певца крайне неудобно. Он утверждает, что сам Газманов был идеологом работы вчерную. По словам экс-директора, их официальный договор был "фиктивным", а сам артист якобы настойчиво просил передавать львиную часть оплаты за выступления именно наличными, чтобы не обременять себя лишними налогами.

Царенко уверяет, что даже готовил детальные отчеты о передаче миллионов, но Газманов предусмотрительно отказывался их подписывать. Цифры, озвученные в суде, поражают воображение: всего за пять лет артист, по словам защиты, получил на руки около 44 миллионов рублей за 46 концертов.

Репутация под угрозой

Сейчас суд пытается понять, кто в этой истории говорит правду, а кто пытается спасти свою шкуру и кошелек. Для Олега Газманова этот процесс — серьезное испытание. Обвинения в получении наличности мимо кассы могут привлечь внимание налоговых органов, несмотря на все красивые объяснения про помощь близким.

21 мая 2026, 10:12
Олег Газманов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

Олег Михайлович Газманов певец

