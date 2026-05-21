15:39"С ума сошел?!": оскандалившийся Башаров сорвался на молодую пассию и довел ее до истерики на глазах у всей страны 13:50"Жалко, сил нет никаких": брошенный женой и нищий внук Пугачевой докатился до ручки в Америке 12:03"Боже, храни короля": в Британии "похоронили" больного раком Карла III 10:12"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов 09:22Как распознать ранние признаки деменции по почерку: советы врачей и результаты исследований
"С ума сошел?!": оскандалившийся Башаров сорвался на молодую пассию и довел ее до истерики на глазах у всей страны

341

Марат Башаров, чье имя давно стало синонимом громких скандалов и абьюза, снова показал свое истинное лицо в эфире популярного реалити-шоу.

Марат Башаров и его избранница Ася Борисова решили выставить свои чувства на всеобщее обозрение, став участниками телепроекта "Ставка на любовь". В первых сериях зрители наблюдали за идиллией: нежные объятия, ласковое "мой зайчик" в адрес актера и бесконечные дифирамбы от Аси. Но 51-летний артист, чей буйный нрав в свое время шокировал всю страну, не смог долго играть роль идеального мужчины. Напряжение в паре достигло апогея, и финал оказался предсказуемо горьким.

Ревность до безумия

В свежем выпуске шоу Марат Башаров устроил своей пассии настоящий психологический террор. Поводом для вспышки гнева стала... обычная человеческая жалость. Ася позволила себе посочувствовать одному из соперников по шоу, Михаилу, который явно страдал после проигрыша. Этого "предательства" звезда "Таежного романа" стерпеть не смог.

"Ревную, потому что!" — гремел Башаров на всю студию, не стесняясь камер и посторонних людей.

Актер начал откровенно издеваться над чувствами Аси, демонстративно передразнивая ее сочувствие и имитируя всхлипывания: "Вот Миша там сидит, страдает. Боже мой!". Попытки Борисовой воззвать к логике и здравому смыслу разбились о стену агрессии.

"С тобой сидит твой человек, а ты беспокоишься о каком-то другом парне!" — допытывался Башаров, доводя ситуацию до абсурда.

Слезы и тень прошлого

Оскорбленная Ася не выдержала напора и разрыдалась от обиды прямо в кадре.

"С ума сошел?! Ты несешь просто чушь! Абсолютнейшую! Услышь себя!" — сквозь слезы кричала актриса, чей голос дрожал от глубокого разочарования.

Глядя на эту сцену, многие зрители невольно вспомнили мрачные страницы биографии Башарова. Ведь актер неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с домашним насилием, и даже открыто признавался в избиениях своих бывших жен.

Сама Ася Борисова, которая вместе с Маратом уже четыре года, до последнего старалась обелить репутацию возлюбленного. На расспросы других участников шоу о темном прошлом Башарова она отвечала с обезоруживающей наивностью. По словам Аси, друзья актера советовали ей "не слушать и не читать" ужасы в прессе.

"Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ни в коем случае не поддерживаю насилие, но ведь я не знаю, что было на самом деле", — оправдывалась блондинка.

Любовь или самообман?

Борисова искренне верила, что реалити-шоу поможет публике увидеть "другого" Марата — доброго, обаятельного и харизматичного. Она надеялась, что зрители посмотрят на него ее глазами. Однако реальность оказалась куда суровее. Вместо идиллии вся страна увидела приступы необоснованной ревности и манипуляций.

Похоже, попытка Башарова стать "зайчиком" с треском провалилась. Характер, который годами закалялся в светских скандалах и семейных драмах, снова вырвался наружу. Теперь поклонники пары задаются лишь одним вопросом: как долго Ася сможет терпеть эти эмоциональные качели и не обернется ли психологическое давление чем-то гораздо более страшным?

21 мая 2026, 15:39
Марат Башаров. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
StarHit✓ Надежный источник

"Жалко, сил нет никаких": брошенный женой и нищий внук Пугачевой докатился до ручки в Америке

Жизнь за океаном обернулась для наследника великой династии настоящим фиаско. Никита Пресняков, старший внук Примадонны, который еще недавно купался в лучах славы на родине, теперь познает все тяготы жизни обычного иммигранта.

Весь мир содрогнулся от внезапного сообщения. Британская монархия снова оказалась в эпицентре леденящего душу скандала.

Главный "есаул" страны Олег Газманов устроил грандиозный скандал в Хорошевском суде Москвы, лично вскрыв грязные схемы своего бывшего помощника и объяснив происхождение пачек наличных денег в своем кармане. Закулисье отечественного шоу-бизнеса в очередной раз содрогнулось от громкого скандала.

Обычная шариковая ручка может стать самым честным диагностом вашего здоровья, предупреждая о скрытых изменениях в работе мозга задолго до появления серьезных жалоб. Процесс письма только на первый взгляд кажется автоматическим и простым.

День Ивана Богослова – это время, когда ваша щедрость напрямую конвертируется в будущую прибыль и благополучие семьи. В народном календаре 21 мая — день Ивана Пшеничника.

