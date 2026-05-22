"Золотой" Николай Чудотворец: как провести 22 мая, чтобы жить в радости и богатстве

22 мая наступает один из самых почитаемых праздников на Руси – день Николая Чудотворца.



Николай Чудотворец — персонаж для русского человека почти родной. В народном сознании именно он отвечает за справедливость, помощь в пути и, конечно же, за финансовое благополучие. Никола Вешний (или Теплый) — это точка невозврата к зиме, время, когда природа окончательно просыпается, а вместе с ней активизируются и все денежные потоки.

Считалось, что "до Николы крепись, а с Николы живи и веселись". Это идеальное время для заключения сделок, начала новых проектов и переездов. Святой Николай всегда помогал обездоленным, поэтому 22 мая считается лучшим днем для молитв о финансовой стабильности. Если у вас есть долги или вы никак не можете пробить "денежный потолок", идите в храм или просто искренне обратитесь к святому дома.

Главные запреты 22 мая:

Нельзя отказывать просящим. Николай сам был образцом щедрости. Отвернуться от нуждающегося в этот день — значит навлечь на себя семь лет нищеты.

Запрещено стричься и заниматься рукоделием. Считается, что можно "отрезать" свою удачу.

Нельзя грустить. Никола любит веселых и гостеприимных хозяев.

Денежный ритуал: возьмите самую крупную купюру, которая есть в доме, и положите ее на подоконник под свет звезд (или просто у окна). Попросите Николая Чудотворца приумножить ваши накопления. Утром положите купюру обратно в кошелек и не тратьте ее в течение месяца — она станет вашим магнитом для денег. Помните, на Николу Вешнего чудеса случаются с теми, кто в них верит!