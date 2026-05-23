Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей

Известный врач Александр Мясников призвал обратить пристальное внимание на проблему хронической болезни почек, которая часто развивается без видимых симптомов и диагностируется лишь на критических стадиях.

Что современный человек на самом деле знает о почечной недостаточности? Практика показывает, что информированность населения об этом состоянии стремится к нулю. Именно поэтому доктор Александр Мясников использует термин "тихая пандемия" для описания масштабов распространения этой патологии. Пока внимание общественности приковано к острым инфекционным заболеваниям, хроническая болезнь почек (ХБП) затрагивает около 10% населения всей Земли. По данным на 2017 год, только официально зарегистрированных случаев в мире насчитывалось почти 700 миллионов. Сегодня эти цифры значительно выше.

Глобальная статистика: риски для каждого десятого

Распространенность ХБП в разных странах мира демонстрирует серьезность ситуации. В США заболевание затронуло уже 14% населения, а в странах Латинской Америки фиксируется один из самых высоких уровней смертности, вызванной именно почечной недостаточностью. В Европе показатели неоднородны: от 3,5% в Норвегии до 17% в Германии. Мясников обращает внимание на важную деталь: в возрастной группе от 45 до 75 лет в Германии диагноз подтверждается уже у каждого четвертого жителя (25,6%).

В странах Азии ситуация также варьируется от 10,8% в Китае до почти 14% в Монголии и Южной Корее. В Африке этот показатель составляет в среднем 16%.

Что касается России, то точная государственная статистика в открытом доступе фрагментарна. Однако, основываясь на общемировых данных и экспертных оценках, можно предположить, что в нашей стране распространенность патологии находится в пределах 10–14%. Основная проблема заключается в отсутствии массовых регулярных скринингов, из-за чего тысячи случаев остаются невыявленными на ранних этапах.

Метаболический синдром и поражение сосудов

Почему эта проблема становится массовой? Александр Мясников выделяет основные причины: сахарный диабет, гипертония, ожирение и общее старение населения. В современной медицине почки больше не рассматриваются как изолированный орган. Сегодня специалисты все чаще говорят о "сердечно-почечно-метаболическом здоровье". Американская кардиологическая ассоциация определяет это как тесную взаимосвязь метаболических факторов риска, хронической болезни почек и сердечно-сосудистых патологий. Таким образом, нарушение функций почек при лишнем весе или диабете — это не только локальная проблема, но и важнейший маркер общего сосудистого риска для всего организма.

Бессимптомное течение: главная опасность

Коварство почечной недостаточности заключается в ее скрытом течении. Почки могут терять свои функции на протяжении многих лет, не вызывая при этом боли или дискомфорта. Часто отсутствуют отеки, а показатели мочи долгое время могут оставаться в пределах нормы. Диагноз нередко ставится случайно, когда при обследовании выявляется критическое снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), хотя патологический процесс шел годами.

Как оценить состояние здоровья почек?

Врачи оценивают риски по двум ключевым показателям: скорости клубочковой фильтрации и уровню альбуминурии. Именно их сочетание определяет прогноз прогрессирования болезни. Доктор Мясников приводит классификацию уровней СКФ, которую необходимо знать для контроля своего состояния:

  • Выше 90: нормальная или высокая функция (если нет других признаков патологии).
  • 60–89: умеренное снижение, которое может быть нормой с возрастом, но требует контроля рисков.
  • 45–59: значимое снижение функции, требующее медицинского вмешательства.
  • 30–44: выраженное снижение, сопряженное с высоким риском осложнений.
  • 15–29: тяжелая стадия потери функций.
  • Ниже 15: критическое состояние.

От состояния почек напрямую зависят риски сердечно-сосудистых катастроф, дозировки многих жизненно важных лекарств и особенности повседневного питания. Александр Мясников призывает не ждать появления симптомов, так как при ХБП они проявляются слишком поздно. Единственный способ сохранить здоровье — регулярный контроль анализов и внимание к метаболическим показателям своего организма.

23 мая 2026, 15:40
Александр Мясников. Фото: "Смотрим" / кадр из программы "Доктор Мясников"
"Макс"/ Доктор Мясников✓ Надежный источник

