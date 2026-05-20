Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева: официальные документы и история пары

Громкая сказка о главном режиссере страны и его прекрасной музе официально закончена – Федор Бондарчук и Паулина Андреева больше не муж и жена.



В этой красивой, но, как выяснилось, хрупкой истории поставлена жирная юридическая точка. Судебное разбирательство, за которым, затаив дыхание, следили светские хроникеры, завершилось полным расторжением союза, длившегося девять лет. Слухи о том, что в "звездном королевстве" не все гладко, бродили по Москве уже давно, но теперь факт подтвержден документально.

"Все меняется"

Во вторник, 19 мая, мировой суд Даниловского района вынес окончательный вердикт. Как удалось выяснить из судебной документации, инициатором разрыва стала сама Паулина Андреева. Звезда "Метода" первой решила, что их совместный путь зашел в тупик.

Серьезная трещина в отношениях наметилась еще в конце 2024 года. Тогда влюбленные, которых привыкли видеть неразлучными, внезапно разъехались по разным адресам и перестали появляться вместе на красных дорожках. Позже экс-супруги выпустили лаконичное и полное грусти обращение: "Все меняется. Изменилась и наша история". Они призвали фанатов не плодить домыслы, заверив, что сохраняют взаимное уважение ради пятилетнего сына Ивана.

Раздел имущества

Несмотря на статус "развода года", обошлось без публичного грязного белья и драк за ложки. Бондарчук, как истинный джентльмен, заранее уладил все финансовые вопросы. К слову, его первой супруге Светлане после развода досталась квартира в 300 "квадратов" в Ермолаевском переулке и доля в доходах от кино. Паулина тоже не осталась в обиде.

Режиссер решил полностью обеспечить бывшую жену и наследника комфортным жильем. Свои апартаменты в Брюсовом переулке (более 150 метров) Федор выставил на продажу, а взамен приобрел для Паулины и Вани элитную недвижимость в самом сердце Москвы. Кроме того, за актрисой остается шикарная квартира в Санкт-Петербурге — щедрый подарок экс-мужа. Сам же мэтр планирует обосноваться в своем двухэтажном особняке в Раздорах на Рублевке, который стоит на заветных 30 сотках рядом с бывшей дачей его легендарного отца.

Столкновение амбиций и новые увлечения

Почему же рухнул этот, казалось бы, идеальный союз? Близкое окружение пары шепчется: камнем преткновения стали карьерные амбиции. Паулина, успешно дебютировавшая как сценарист, ждала от мужа-продюсера безоговорочной поддержки всех своих идей. Однако опытный Бондарчук проявлял осторожность и одобрял далеко не все задумки молодой жены, что приводило к болезненным конфликтам.

Масла в огонь подливала и разница в темпераментах: Андреева все больше стремилась к уединению и закрытости, в то время как Федор не мыслил жизни без шумных светских раутов.

Пока Паулина обустраивает жизнь в Северной столице, в кулуарах вовсю обсуждают новую возможную пассию режиссера. Говорят, что Бондарчук проявляет недвусмысленную симпатию к актрисе Виктории Исаковой. Их все чаще замечают вместе на закрытых приемах, и искры между ними трудно не заметить. Похоже, в личной жизни постановщика уже открывается новая, не менее интересная глава.