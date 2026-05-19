Вместо смартфона: почему зумеры массово бегут в кинотеатры

В эпоху, когда весь мир помещается в узкий экран мобильника, современная молодежь внезапно совершила крутой разворот – тысячи зумеров добровольно выбирают темноту кинозала, где телефон превращается в бесполезный кусок пластика.



Пока эксперты хоронили индустрию проката, обвиняя стриминги в убийстве кинотеатров, пришло спасение, откуда не ждали. Поколение Z — те самые люди, родившиеся со смартфоном в руках — массово потянулись в кино. Исследование компании Fandango бьет наповал: 87% зумеров за последний год хотя бы раз сходили на большой экран, сообщает Клео.ру. Это настоящий бунт против домашнего комфорта и бесконечного скроллинга ленты.

Побег из цифрового плена

Почему же молодежь бежит в кинотеатры, бросая уютные диваны? Ответ кроется в жажде "цифрового детокса". 19-летняя Эмма признается честно: кинотеатр — это пространство, где отвлечься практически невозможно. В кромешной темноте зала наконец-то можно отложить смартфон в сторону и погрузиться в магию кино. Дома соблазн "чекнуть" соцсети слишком велик, а в кинотеатре светящийся экран в руках соседа вызовет лишь гнев окружающих.

Алекс, которому 22 года, называет это редким удовольствием — отключиться от тяжелых мыслей и бесконечных уведомлений хотя бы на пару часов. В мире, где ты обязан быть онлайн 24/7, кинотеатр становится своего рода "безопасным местом", где реальность с ее новостями и заботами остается за дверью.

Коллективный транс и социальный капитал

Но не только тишина манит молодежь. 23-летний Джей уверен, что кинотеатры сегодня — это мощный инструмент сплочения. Люди приходят в зал, чтобы прожить совместный опыт: смеяться и плакать в унисон с сотней незнакомцев. Это создает чувство общности, которое невозможно получить, сидя в одиночестве перед монитором. Фильмы на большом экране становятся темой для обсуждения с друзьями и коллегами, превращаясь в своего рода социальную валюту.

Элитарность по цене билета

Интересно, что популярность кинотеатров подогревают... те самые соцсети. Блогеры романтизируют походы в кино, превращая обычный просмотр фильма в признак элитарности и культурного лоска. Красивая картинка, эстетичный попкорн и "интеллектуальный флекс" в сторис — и вот уже тысячи подписчиков бегут в кассы. 26-летняя Кейт предупреждает: это часто лишь игра на публику, но она работает на пользу индустрии.

Битва за кошелек

Конечно, не все так гладко. Вопрос цены остается острым. Поколение Z умеет считать деньги: если билет стоит около 700 рублей, они идут в зал с удовольствием. Если цена взлетает вдвое — начинают сомневаться. Стриминговые сервисы все еще дышат в спину, заставляя кинотеатры бороться за каждого зрителя.

Однако сейчас, когда будущее проката висело на волоске, зумеры своим примером показали: большой экран жив. Пока молодежь готова менять смартфон на два часа тишины и магии, кинотеатры будут процветать. Это не просто просмотр фильма — это манифест нового поколения, которое устало от "цифры" и ищет настоящих, живых эмоций.