Скрытая угроза: как идеальный анализ крови обманывает миллионы женщин, лишая их волос и сил

В Британии заживо "похоронили" короля Тесты Олег Газманов судится из-за миллионов Игры Сонник

Топ новостей недели

Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенниковВслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успехВзломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех "Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон

Лента новостей

Воскресенье 24 мая

18:51Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш 17:59Скрытая угроза: как идеальный анализ крови обманывает миллионы женщин, лишая их волос и сил 14:37 Тюрьма за "лайки" и марафоны: 5 роковых ошибок Блиновской и Лерчек, которые погубят ваш кошелек 12:00"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ 06:15Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая? 19:05Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными 15:40Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей 12:26Будут другими людьми: 4 знака зодиака ждет тотальный летний Glow-Up и полная смена имиджа 05:12Именины Земли: как найти свой "клад" 23 мая 19:12Лед растаял: Туктамышева рассекретила роман с молодым фаворитом после долгих лет одиночества 17:13"Всегда был завистливый": Киркоров публично размазал Певцова из-за скандала в МХТ 16:52Коломна готовится к 850-летию: отреставрируют кремль, построят новые отели и пешеходные зоны 15:05Лишитесь зрения за одну ночь: такая привычка во время сна может сделать вас инвалидом 12:15Пугачева нежно утешила внука после его жалоб на жизнь в США 10:43"Укол дважды в год – и забудь о давлении": Мясников раскрыл будущее без ежедневных таблеток 09:20"Где доказательства, Филипп?": Билан прилюдно прижал Киркорова к стенке и припомнил старые обиды 00:08"Золотой" Николай Чудотворец: как провести 22 мая, чтобы жить в радости и богатстве 17:31Опальный Галкин* получил "мощную пощечину" от народа 15:39"С ума сошел?!": оскандалившийся Башаров сорвался на молодую пассию и довел ее до истерики на глазах у всей страны 13:50"Жалко, сил нет никаких": брошенный женой и нищий внук Пугачевой докатился до ручки в Америке 12:03"Боже, храни короля": в Британии "похоронили" больного раком Карла III 10:12"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов 09:22Как распознать ранние признаки деменции по почерку: советы врачей и результаты исследований 00:55Рецепт богатства от предков: что надо сделать 21 мая, чтобы привалили миллионы 19:04Психология времен года: как любимый сезон определяет ваш характер и манеру мышления 17:06Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением 15:58Муцениеце раскрыла красивое имя дочери: Выбирал Петя 13:43Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице 13:29Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей 12:06"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян 10:46Агата Муцениеце решилась на отчаянный шаг, который шокировал преданных фанатов 09:38Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева: официальные документы и история пары 00:47Деньги потекут рекой: совершите этот ритуал с водой 20 мая, чтобы разбогатеть 18:36Более 2 тыс. рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с начала года 18:33Судьба обезьянки Панча: как отвергнутый малютка со своей плюшевой мамой превратился в бесстрашного героя 16:07Вместо смартфона: почему зумеры массово бегут в кинотеатры 14:43Разъяренный Кушанашвили назвал больную Лерчек мошенницей: Где фамилии врачей? 13:50"Таблетки не помогут": Мясников раскрыл правду о гормоне, который тайно убивает гипертоников 12:20Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в Москве 10:57Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс 09:33"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку 00:51Гороховое проклятие: что строго запрещено делать 19 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 18:17"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам 16:52Смертельный штамм: в Конго вспыхнула лихорадка Эбола, которую не берут старые вакцины 15:27"Накладные животы и придурь": за что Боярский и хейтеры травят звезд, родивших после 45 13:36"Достали!": разъяренная Юлия Пересильд объявила тотальный бойкот прессе из-за подлой лжи о дочери 11:41Акиньшина родила Козловскому наследника с царским именем 10:47Названы 3 знака зодиака этим летом купят то, о чем боялись даже мечтать 09:31"Театр породил чудовище!": разгневанный Олег Меньшиков обругал Юру Борисова в костюме из фольги 01:05Чаша изобилия: как 18 мая навсегда изгнать из дома безденежье и пагубные привычки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Скрытая угроза: как идеальный анализ крови обманывает миллионы женщин, лишая их волос и сил

Скрытая угроза: как идеальный анализ крови обманывает миллионы женщин, лишая их волос и сил
206

Миллионы людей годами списывают хроническую усталость на стресс и недосып, даже не подозревая, что их организм буквально "задыхается" при внешне идеальных анализах крови.

Многие из нас привыкли: если гемоглобин в норме, значит, с кровью все в порядке. Это опаснейшее заблуждение. Можно иметь "образцовые" цифры в бланке и при этом страдать от тяжелейшего дефицита железа. Гемоглобин — это верхушка айсберга, он падает последним, когда ресурсы организма уже истощены до предела. Пока вы радуетесь хорошему результату, ваши волосы остаются на расческе, кожа бледнеет, а сон превращается в кошмар.

Разбираемся, как не попасть в ловушку "хороших анализов" и на что действительно нужно смотреть, чтобы сохранить красоту и здоровье.

Ферритин: тайный склад вашего здоровья

Первое, на что стоит обратить внимание — это ферритин. Если гемоглобин — это наличные деньги в вашем кошельке, то ферритин — это золотой запас в банке. Если в банке пусто, любая финансовая буря (болезнь или стресс) обернется крахом. Оптимальный уровень должен начинаться от 60 мкг/л.

Однако здесь есть коварный нюанс: ферритин — белок острой фазы. Он может "лживо" расти при любом воспалении, лишнем весе или проблемах с печенью, маскируя реальную дыру в бюджете вашего организма.

Логистика организма: Трансферрин и ОЖСС

Чтобы железо не просто лежало на складе, а работало, его нужно доставить в ткани. За это отвечает трансферрин — белок-перевозчик. Его норма — около 3,0 г/л. Когда железа катастрофически не хватает, организм в панике начинает вырабатывать больше "курьеров", пытаясь выжать максимум из того малого, что у него есть. Повышенный трансферрин — это крик о помощи!

С ним в паре идет ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки). Норма в 60 мкмоль/л показывает, насколько активно ваш организм готов хвататься за железо. Если цифра ползет вверх — значит, дефицит уже на пороге.

Витаминный спецназ: B9 и B12

Иногда железа в организме достаточно, но оно просто не усваивается. Кроветворение — это сложный завод, которому нужны "смазочные материалы" в виде витаминов группы B. Если уровень B12 ниже 400 пг/мл или B9 меньше 13 нг/мл, ваши клетки крови будут дефектными и слабыми. Симптомы будут точь-в-точь как при анемии, и никакие препараты железа здесь не помогут — нужно восстанавливать витаминный фон.

Гомоцистеин: скрытый индикатор

Мало кто знает об этом показателе, но именно гомоцистеин (норма до 8 мкмоль/л) является "сигнализацией" организма. Если он повышен, это верный признак того, что витаминов B6, B9 и B12 не хватает задолго до того, как дефицит станет виден в обычном общем анализе крови. Высокий гомоцистеин — это не только риск анемии, но и удар по сосудам.

Итог: не дайте цифрам себя обмануть

Смотреть один лишь гемоглобин в XXI веке — это все равно что оценивать состояние машины только по цвету кузова. Важна вся картина целиком. Помните: ваше плохое самочувствие — это не каприз, а сигнал организма о помощи.

Но будьте осторожны! Самолечение может быть опаснее болезни. Все эти показатели — лишь ориентир. Интерпретировать анализы и назначать дозировки препаратов должен только квалифицированный врач. Не ждите, пока силы окончательно покинут вас — проверьте свой "золотой запас" уже сегодня!

Шоу-бизнес в Telegram

24 мая 2026, 17:59
Фото: magnific.com
"Макс"/ "Биохакеры"✓ Надежный источник

По теме

"Таблетки не помогут": Мясников раскрыл правду о гормоне, который тайно убивает гипертоников

Кому стейк – спасение, а кому – приговор: доктор Мясников раскрыл всю правду о красном мясе

Тюрьма за "лайки" и марафоны: 5 роковых ошибок Блиновской и Лерчек, которые погубят ваш кошелек

Тюрьма за "лайки" и марафоны: 5 роковых ошибок Блиновской и Лерчек, которые погубят ваш кошелек
Золотая эра безнаказанности для королей и королев социальных сетей подошла к финалу: после громких падений Елены Блиновской и Лерчек стало ясно, что налоговая инспекция больше не верит в "случайные" ошибки и готова безжалостно рушить бизнес-империи. Крах Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек) стал холодным душем для всего интернет-сообщества.

"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ

"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ
Знаменитый теледоктор Александр Мясников подверг жесткой критике новые методические рекомендации по здоровому образу жизни, назвав их наивными призывами на фоне глобального информационного безумия. В России официально утвердили новые методические рекомендации по здоровому образу жизни.

Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая?

Не промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая?
Мокий Мокрый – главный "метеоролог" мая: по одной лишь капле дождя сегодня можно понять, будет ли лето прибыльным или придется затянуть пояса. 24 мая наши предки внимательно следили за небом.

Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными

Эти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными
Пышный букет сирени способен превратить вашу уютную квартиру в настоящую камеру пыток, провоцируя приступы удушья и невыносимую мигрень всего за одну ночь. Майское цветение — время романтики и пьянящих ароматов, которые, кажется, так и просятся в дом.

Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей

Пропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей
Известный врач Александр Мясников призвал обратить пристальное внимание на проблему хронической болезни почек, которая часто развивается без видимых симптомов и диагностируется лишь на критических стадиях. Что современный человек на самом деле знает о почечной недостаточности? Практика показывает, что информированность населения об этом состоянии стремится к нулю.

Выбор читателей

23/05СбтБудут другими людьми: 4 знака зодиака ждет тотальный летний Glow-Up и полная смена имиджа 23/05СбтПропустите момент – потеряете здоровье: Мясников раскрыл правду о бессимптомном поражении почек у миллионов людей 23/05СбтЭти цветы опасны: ни в коем случае не ставьте их дома в вазу – последствия будут плачевными 23/05СбтИменины Земли: как найти свой "клад" 23 мая 24/05ВскНе промокните до нитки: что предсказывает дождь 24 мая? 24/05Вск"Я за цензуру!": доктор Мясников в пух и прах разнес новые советы по ЗОЖ