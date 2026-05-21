"Жалко, сил нет никаких": брошенный женой и нищий внук Пугачевой докатился до ручки в Америке

Жизнь за океаном обернулась для наследника великой династии настоящим фиаско.

Никита Пресняков, старший внук Примадонны, который еще недавно купался в лучах славы на родине, теперь познает все тяготы жизни обычного иммигранта. В 2022 году он спешно собрал чемоданы и отправился покорять США, оставив позади успешные телепроекты и многомиллионную аудиторию. Однако "американская мечта" оказалась с горьким привкусом: построить карьеру, сопоставимую с российским успехом, Никите так и не удалось.

В России Пресняков-младший был желанным гостем на любом шоу. Его рок-группа Multiverse собирала площадки, а участие в "Ледниковом периоде" сделало его настоящим народным любимцем. Но в Штатах фамилия Пугачевой не открывает двери в высокие кабинеты продюсеров. Сейчас Никита практически докатился до кучи и вынужден прозябать на вторых ролях: он работает аранжировщиком и записывает музыку для других, более успешных артистов. Его собственное творчество за океаном оказалось практически никому не нужным, а былая звездная спесь сменилась суровыми буднями.

Слухи о том, что финансовые дела Никиты оставляют желать лучшего, циркулируют в светской тусовке уже давно. Поговаривают, что отсутствие стабильного заработка и привычного люкса нанесло сокрушительный удар по его браку. В кулуарах шепчутся, что красавица-жена Алена Краснова не выдержала испытания безденежьем и "упорхнула" от мужа, устав ждать, когда же он наконец-то покорит Голливуд. Безденежье и одиночество — вот печальный итог его затянувшегося вояжа.

Известный продюсер Леонид Дзюник не скрывает своего разочарования. В интервью СМИ он буквально взмолился, призывая Никиту одуматься и вернуться домой. По мнению эксперта, Пресняков совершает фатальную ошибку, пытаясь "покорить мир", не сделав ничего значимого на родной земле.

"Двигаться надо каким-то образом. Невозможно покорить мир, если ты ничего еще не сделал на своей родине. Здесь фактически тебя ассоциировали с именем бабушки и мамы. Но ты носишь фамилию Пресняковых. Добейся здесь реальных результатов! Чего сидеть там и ждать? Ты внук Пугачевой. Я понимаю, что нельзя отказываться от корней, от бабушки... Но ты начни дело делать! Жалко, очень жалко. Сил нет никаких", — в сердцах заявил Дзюник.

В близком окружении музыканта тоже не скрывают тревоги. Многие уверены: в России Никита был бы звездой первой величины, особенно после триумфа в крупных телешоу. Но, едва оказавшись в фокусе внимания, он предпочел уйти в тень и раствориться в американской неизвестности. Вернется ли Пресняков-младший или продолжит доказывать всему миру свою независимость, живя в съемных апартаментах? Пока ясно одно: без поддержки семьи и российского зрителя талант Никиты рискует окончательно угаснуть в тени голливудских холмов.

21 мая 2026, 13:50
Никита Пресняков. Фото: Rutube / Muzloft
Teleprogramma.org✓ Надежный источник

