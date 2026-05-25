"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета"

Леонид Дзюник обвинил режиссера в плагиате.



Мир столичного бомонда сотрясает грандиозный скандал: пока элита выкладывает сотни тысяч за сомнительные перформансы, ветераны индустрии не стесняются называть происходящее на подмостках "бредом и абсурдом". На этот раз в эпицентре бури оказалась постановка "Гамлет" режиссера Андрея Гончарова. Продюсер Леонид Дзюник, чье имя десятилетиями ассоциируется с качественным шоу-бизнесом, взорвался гневной тирадой, признавшись, что не смог попасть на спектакль по чисто прозаической и даже унизительной причине.

Нищета против роскоши: партер за 200 тысяч

Дзюник честно признался, что его финансовые возможности в пух и прах разбились о суровую реальность билетного рынка.

"Я не смог купить билет на этот спектакль, у меня пенсия — 30 тысяч рублей. И 200 тысяч за билет для меня — это дорого!" — отрезал продюсер в беседе с журналистами.

Действительно, ажиотаж вокруг премьеры, состоявшейся 14 мая 2026 года, принял масштабы безумия. Перекупщики, почуяв запах легких денег, взвинтили цены на лучшие места до небес. По мнению Дзюника, то, что сейчас творят в театрах Москвы, не поддается логике и здравому смыслу.

Борисов на роликах — привет из прошлого?

Не имея возможности оценить действо вживую, Леонид Дзюник изучил фрагменты постановки и остался в полнейшем недоумении. Особенно его задела сцена, где исполнитель главной роли, секс-символ современного кино Юра Борисов, рассекает по сцене на роликах.

"Смотрю и думаю: Господи Боже мой… Что вы тут нового предложили?" — возмутился продюсер.

По его словам, этот прием — откровенный плагиат и "нафталин", ведь подобный трюк успешно применял еще легендарный Роман Виктюк десятилетия назад. Пытаться выдать за инновацию то, что уже стало классикой авангарда, — это, по мнению Дзюника, расписаться в собственной творческой беспомощности.

Хор недовольных мэтров: "театральная катастрофа"

Дзюник не одинок в своем гневе. Олдскульная гвардия театрального мира сплотилась против "нового видения" классики Шекспира. Великий Олег Меньшиков, чьи постановки Леонид считает эталонными, уже окрестил работу Гончарова "театральной катастрофой". Не остался в стороне и Михаил Боярский — главный "д’Артаньян" страны сравнил спектакль с "чумкой", выразив надежду, что эта зараза вскоре пройдет сама собой.

На фоне такой уничтожающей критики особенно ярко сияет звездный состав "Гамлета". Гертруду играет обворожительная Анна Чиповская, Клавдия — мощный Андрей Максимов, а роль несчастной Офелии досталась Софье Шидловской. Однако, судя по отзывам, даже блестящий каст не в силах спасти постановку от обвинений в бессмысленности и дороговизне.