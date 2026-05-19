Разъяренный Кушанашвили назвал больную Лерчек мошенницей: Где фамилии врачей?

Скандально известный телеведущий Отар Кушанашвили, славящийся своим острым языком и отсутствием авторитетов, в очередной раз нанес сокрушительный удар по репутации Валерии Чекалиной.



Мир шоу-бизнеса содрогнулся от очередного разоблачения: пока одни сочувственно вздыхают, глядя на кадры из больничных палат Лерчек, другие открыто называют происходящее циничным спектаклем. В своем авторском шоу "Каково?!" Кушанашвили не стал подбирать выражений и прямо заявил, что не верит в смертельный недуг "королевы марафонов". Для Отара, который сам не понаслышке знает, что такое борьба за жизнь, поведение блогерши выглядит как минимум подозрительно.

Главный вопрос, который мучает ядовитого критика: как человек с четвертой стадией рака и "множественными метастазами" может вести столь активный образ жизни? Кушанашвили вскипел, увидев видео, где Чекалина лихо занимается в спортзале. Случайные кадры, снятые другой посетительницей фитнес-клуба, стали для него последней каплей.

"Если здесь и есть болезнь, то только не та, которую они предъявили общественности", — отрезал Отар.

По его мнению, речь может идти о чем-то незначительном, что "перехватили в зародыше", но преподнесли публике как жуткую трагедию ради охватов и жалости. Ведущий уверен: Лерчек превратила священную борьбу за здоровье в вульгарное шапито.

Отар подметил и другую странность, которая ускользнула от преданных фанатов блогерши. Почему Валерия и ее нынешний спутник Луис Сквиччиарини, детально описывая каждый шаг "лечения", ни разу не назвали фамилии лечащих врачей? В мире звезд, где каждый визит к косметологу фиксируется в сторис с отметкой клиники, такая таинственность вокруг онкологического центра выглядит крайне сомнительно.

Сама Лерчек, кажется, была готова к подобным нападкам. В ответ на волну хейта и обвинений во лжи она выложила в Сеть кадры со шрамом на спине, якобы оставшимся после сложной операции. Блогерша даже продемонстрировала палату, где ей предстоит пройти уже пятый курс химиотерапии. Валерия настаивает: ее диагноз реален, а борьба идет не на жизнь, а на смерть.

Однако Кушанашвили неумолим. Он напомнил зрителям о недавних налоговых скандалах и обвинениях в мошенничестве, которые тянутся за семьей Чекалиных. По словам телеведущего, публика слишком быстро забыла, с кем имеет дело.

"Мы как-то быстро отошли от темы, что вообще-то говорим о мошеннице", — напомнил Отар, намекая, что для людей, обманувших государство на сотни миллионов, симулировать болезнь — пара пустяков.

Кто в этой истории говорит правду, а кто заигрался в погоне за лайками — покажет время. Но градус напряжения в светской тусовке накален до предела.