Рецепт богатства от предков: что надо сделать 21 мая, чтобы привалили миллионы

День Ивана Богослова – это время, когда ваша щедрость напрямую конвертируется в будущую прибыль и благополучие семьи.

В народном календаре 21 мая — день Ивана Пшеничника. В это время крестьяне молились о богатом урожае, ведь от него зависело, будет ли семья сыта или ей придется влачить жалкое существование. Но есть у этого дня и особая, почти мистическая традиция, связанная с выпечкой обрядовых пирогов.

На Богослова хозяйки пекли особые "обетные" пироги из пшеничной муки. Но есть их самим было нельзя. С этой выпечкой нужно было выйти на перекресток дорог и ждать прохожего. Если вам удалось угостить странника или нищего — радуйтесь. Это верный знак того, что высшие силы приняли вашу жертву, и в ближайший год нужды вы знать не будете. Если же пирог никто не взял, его отдавали птицам, но в душе затаивали тревогу: значит, "заслужить" богатство пока не удалось.

Как привлечь деньги 21 мая

Сегодня важно не просто работать, а делать это с радостью. Иван Богослов покровительствует тем, кто вкладывает душу в свое дело. Если вы занимаетесь бизнесом, обязательно сделайте сегодня кому-то подарок или скидку — это запустит мощный круговорот денежной энергии.

Приметы на погоду и достаток

Если на Ивана Богослова идет дождь — будет много грибов и удачная охота, а значит, и полный стол.

Красное небо вечером обещает хорошую погоду и стабильность в делах.

Увидеть сегодня аиста — к невероятной удаче, которая может свалиться буквально с неба.

Помните, 21 мая — день добрых дел и светлых мыслей. Не копите обиды и не жадничайте. Ваш "пирог удачи" уже ждет своего часа, главное — вовремя поделиться теплом с миром.