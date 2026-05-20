Деньги потекут рекой: совершите этот ритуал с водой 20 мая, чтобы разбогатеть

Сегодня сама природа заряжает воду магической силой, способной смыть бедность и привлечь в дом достаток.



20 мая наши предки отмечали Купальницу. Это не просто день для водных процедур, а мощнейший момент энергетического очищения. Считалось, что солнце в этот период отдает воде свою самую сильную, "золотую" энергию. Если вы хотите, чтобы ваш кошелек всегда был полон, а беды обходили стороной, игнорировать традиции этого дня просто опасно.

Главный ритуал дня связан с "солнечной водой". Утром 20 мая нужно было выставить ведра с водой на улицу, чтобы они напитались лучами. К полудню такая вода становилась буквально целебной. Облиться ею — значит обеспечить себе железное здоровье и "смыть" все финансовые блоки. В старину в этот день даже лошадей прогоняли через речную воду, веря, что это принесет хозяину прибыль и процветание.

Что категорически нельзя делать 20 мая:

Грустить и унывать. Негативные мысли сегодня обладают разрушительной силой и могут надолго "закрыть" ваш денежный канал.

Отказывать в помощи. Считается, что жадность в день Купальницы вернется к вам сторицей в виде убытков.

Гадать на судьбу. Не стоит пытаться заглянуть за занавес будущего — можно "проглядеть" свое счастье.

Хотите богатства? Вечером 20 мая бросьте в емкость с водой несколько золотистых монет и оставьте до утра. Это простейший, но действенный способ приманить энергию металла в свой дом. Главное — делать это с легким сердцем и верой в успех. Помните, что Купальница любит смелых и чистых помыслами.