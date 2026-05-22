Пятница 22 мая

19:12Лед растаял: Туктамышева рассекретила роман с молодым фаворитом после долгих лет одиночества 17:13"Всегда был завистливый": Киркоров публично размазал Певцова из-за скандала в МХТ 16:52Коломна готовится к 850-летию: отреставрируют кремль, построят новые отели и пешеходные зоны 15:05Лишитесь зрения за одну ночь: такая привычка во время сна может сделать вас инвалидом 12:15Пугачева нежно утешила внука после его жалоб на жизнь в США 10:43"Укол дважды в год – и забудь о давлении": Мясников раскрыл будущее без ежедневных таблеток 09:20"Где доказательства, Филипп?": Билан прилюдно прижал Киркорова к стенке и припомнил старые обиды
Лишитесь зрения за одну ночь: такая привычка во время сна может сделать вас инвалидом

Смертельная ловушка прячется прямо в вашей постели.

Казалось бы, что может быть безобиднее желания обустроить свое спальное место поуютнее? Мы привыкли сооружать в изголовье настоящие "башни" из пуха и перьев, надеясь на сладкий сон. Однако врачи-офтальмологи бьют в набат: привычка спать на двух подушках — это прямая дорога к инвалидности. Коварство этой позы заключается в том, что она медленно и незаметно уничтожает ваше зрение, пока вы безмятежно спите.

Смертельный угол для ваших глаз

Недавние медицинские исследования выявили шокирующую закономерность: когда голова находится под углом 20–35 градусов относительно кровати, внутриглазное давление совершает резкий скачок. Именно такой наклон создают две подушки, сложенные вместе. Для двух третей пациентов, уже столкнувшихся с глаукомой, такая ночь превращается в рулетку со смертью — только на кону стоит возможность видеть.

Механизм этой "тихой катастрофы" прост и страшен одновременно. Из-за неестественного изгиба шеи происходит передавливание яремных вен — главных магистралей, по которым кровь оттекает от головы. В результате жидкость буквально застревает в глазных яблоках. Создается избыточное давление, которое планомерно выжигает сетчатку и разрушает зрительный нерв.

Молодость больше не является страховкой

Многие привыкли думать, что проблемы с глазами — это удел глубоких стариков. Но данные ученых заставляют содрогнуться: особенно выраженным этот разрушительный эффект оказался у людей в самом расцвете сил — младше 44 лет. Молодые и успешные, проводящие дни за мониторами, а ночи на "высоких" подушках, рискуют проснуться в полной темноте. Организм просто не справляется с нагрузкой, которую мы сами ему создаем ради сомнительного комфорта.

Приговор сомнологов: шея в тисках

Специалисты по сну тоже не скрывают своего скепсиса. Для здорового отдыха достаточно одной качественной подушки, которая поддерживает естественное положение позвоночника. "Башня из подушек" превращает вашу шею в согнутый под немыслимым углом крюк. В итоге вместо бодрости утром вы получаете "песок" в глазах, жуткую мигрень и чувство, будто по вам проехал грузовик.

Даже звезды шоу-бизнеса, помешанные на красоте и здоровье, все чаще отказываются от пышных перин в пользу лаконичных ортопедических валиков. Ведь лишние сантиметры под головой — это не только риск ослепнуть, но и преждевременные морщины на шее, и отеки, которые не скроет ни один профессиональный грим.

Есть ли спасение?

Впрочем, не спешите выбрасывать вторую подушку на помойку. Сомнологи допускают одно исключение: дополнительный мягкий валик может стать спасением, если положить его... под колени. Такой прием помогает разгрузить поясницу и снять напряжение с позвоночника после тяжелого дня на каблуках или в офисном кресле.

Но что касается головы — здесь вердикт врачей однозначен. Чтобы не проснуться инвалидом, важно следить за тем, как вы спите. Если по утрам вы замечаете тяжесть в веках, затуманивание зрения или радужные пятна перед глазами — это первый звоночек от вашего организма. Глаукома не прощает ошибок, и то, что начиналось как привычка к уюту, может закончиться белым билетом и полной темнотой.

22 мая 2026, 15:05
Фото: magnific.com
Лед растаял: Туктамышева рассекретила роман с молодым фаворитом после долгих лет одиночества

