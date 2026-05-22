"Где доказательства, Филипп?": Билан прилюдно прижал Киркорова к стенке и припомнил старые обиды

Дима Билан решил вывести Филиппа Киркорова на чистую воду, публично усомнившись в его грандиозных заслугах перед европейским конкурсом.



XV Русская музыкальная премия телеканала РУ.ТВ стала местом для громкого обмена репликами между двумя ключевыми фигурами российской эстрады. Во время общения с прессой на красной дорожке Дима Билан рассказал о своем ироничном диалоге с Филиппом Киркоровым, в ходе которого потребовал от коллеги подтверждений его недавних заявлений.

Поводом для публичного обсуждения стали слова поп-короля о том, что он активно помогал болгарской певице DARA в подготовке к международному конкурсу. Билан, имеющий за плечами две поездки на "Евровидение" и одну победу, не упустил возможности прояснить этот момент перед камерами и буквально прижал Киркорова к стенке.

"Сегодня мы увидели Филиппа, он действительно был в прекрасном настроении. Я сказал ему: "Где же доказательства, Филипп? Где доказательства твоей причастности?" Я говорил это с иронией", — сообщил артист журналистам.

Таким образом исполнитель хита "Молния" припомнил поп-королю старые обиды. Билан пояснил, что этот вопрос стал своего рода ответным жестом на недавнюю шутку Киркорова. Ранее Филипп Бедросович позволил себе колкое замечание относительно финансовых затрат Билана на празднование его собственного дня рождения. И теперь тот решил использовать светское мероприятие, чтобы отплатить коллеге, затронув тему конкурса, в котором Киркоров традиционно позиционирует себя как эксперт и наставник.

Несмотря на серьезность темы, артист сохранял улыбку и подчеркнул, что готов искренне поздравить Филиппа, если его вклад в успех болгарской артистки действительно подтвердится фактами.



Сам Киркоров ранее неоднократно заявлял в интервью, что его колоссальный опыт и профессиональные советы стали важным фактором для представительницы Болгарии. На премии РУ.ТВ артист демонстрировал уверенность и, судя по всему, не придал большого значения ироничным вопросам коллеги.