Опешившая публика заподозрила Галкина* в употреблении химии

Сбежавший из России юморист-иноагент Максим Галкин* решил доказать, что в 49 лет жизнь только начинается, однако его внезапное преображение вызвало не только восторг, но и серьезные подозрения у публики.



Пока одни обсуждают гастрольные графики артиста, другие не могут отвести глаз от его обновленного имиджа. Шоумен, который всегда отличался довольно субтильным телосложением, внезапно превратился в настоящего атлета. Кадрами своего триумфа в спортзале Галкин* поделился в запрещенной соцсети Instagram**, заставив подписчиков опешить и буквально разинуть рты от удивления. На свежем снимке комик позирует у тренажера, демонстрируя рельефные мышцы и поджарый торс, которому позавидовали бы и профессиональные бодибилдеры.

Артист не был бы собой, если бы не сопроводил публикацию едким комментарием в адрес тех, кто следит за каждым его шагом.

"Хейтеры считают калории моих успехов. Я – свои подходы", — отрезал юморист, давая понять, что критика его только подзадоривает.

Однако дерзкая подпись не спасла его от волны скепсиса. В комментариях под постом разгорелась настоящая битва: многие пользователи попросту не поверили, что такая трансформация возможна естественным путем.

"Без химии тут не обошлось!", "В таком возрасте мышцы так быстро не растут, это чистые стероиды", — посыпались обвинения от разгневанных комментаторов.

Слухи об использовании анаболиков разрослись настолько быстро, что Галкину* пришлось оправдываться лично. Артист поспешил заверить аудиторию, что его форма — результат изнурительного труда, а не медицинских манипуляций.

"Не устану повторять, что ничего, кроме регулярных тренировок и правильной еды, в этой форме нет. Не существует чудесных таблеток, которые приведут тебя к спортивной форме без вреда для здоровья. Только упорство", — подчеркнул муж Аллы Пугачевой, пытаясь поставить точку в спорах о "волшебных пилюлях". По словам Галкина*, секрет его молодости кроется в жесткой самодисциплине и отказе от вредных привычек.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда внешность артиста становится предметом бурных дискуссий. Еще в январе Галкин* произвел настоящий фурор, представ перед подписчиками в облегающем термобелье. Тогда женская половина аудитории единогласно признала, что 49-летний комик находится в своем "прайме" — периоде наивысшего расцвета. Поклонницы наперебой называют его новым секс-символом, отмечая, что эмиграция, кажется, пошла ему на пользу в плане внешности.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.