Понедельник 25 мая

Первый терминал рентгена для контейнеров Ростеха открылся в Подмосковье

415

Сотни тысяч контейнеров в Московской области годами хранились бесконтрольно, но теперь у региона есть технология, позволяющая видеть содержимое каждого из них без вскрытия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Ростеха Сергей Чемезов в среду открыли в Чехове терминал временного хранения порожних контейнеров, оснащенный инспекционно-досмотровым комплексом «Портал» — разработкой компаний Ростеха.
По данным пресс-службы областного правительства, терминал рассчитан на хранение более 60 тысяч единиц на площади 30 гектаров.

«Ростех разработал комплекс, который сегодня позволяет четко понимать, что находится в сотнях тысяч контейнеров на территории Московской области, и хранить данные в цифре», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, поблагодарив инженеров госкорпорации за разработку.

Комплекс сканирует контейнер прямо на грузовике — вскрывать или разгружать его не нужно. Глубина сканирования достигает 320 мм по стали, пропускная способность — до 120 машин в час. Система распознает взрывчатые вещества, наркотики и другие запрещённые грузы.

Как рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, в России уже эксплуатируются более 60 подобных систем, еще 24 находятся в производстве.

«В перспективе искусственный интеллект возьмет на себя функции автоматического обнаружения угроз, включая беспилотники, стрелковое оружие и боеприпасы», — сказал он.

На терминале работают 25 сотрудников, шестеро из которых — ветераны СВО, набранные через совет ветеранов Чехова.

Еще три аналогичных объекта в регионе планируется оснастить досмотровыми комплексами к 2027 году.

25 мая 2026, 19:52
Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году

Уже в 2026 году столичная ОЭЗ "Технополис Москва" пополнится 25 уникальными заводами, которые обеспечат работой более восьми тысяч высококлассных специалистов. Столица продолжает укреплять статус главного технологического хаба страны.

Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40%

Столичная медицина официально вступила в эру высоких технологий. Москва демонстрирует беспрецедентные темпы цифровизации и технологического переоснащения системы здравоохранения.

Коломна готовится к 850-летию: отреставрируют кремль, построят новые отели и пешеходные зоны

Московская область развернула масштабную подготовку к 850-летию Коломны, которое будет отмечаться в следующем году. Губернатор региона Андрей Воробьёв проверил ход благоустройства и встретился с инвесторами, планирующими построить в городе новые гостиницы и рестораны, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.

Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили ударный беспилотник, пытавшийся атаковать столичный регион. Очередная попытка дестабилизировать обстановку в столице потерпела неудачу.

Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей

Когда надежды больше нет, московские врачи буквально возвращают людей с того света, пересаживая органы и пришивая новые руки с невероятной скоростью. Трансплантация органов в Москве перестала быть исключительно прерогативой федеральных научных центров и успешно интегрировалась в систему городской медицины.

