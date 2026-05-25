Первый терминал рентгена для контейнеров Ростеха открылся в Подмосковье

Сотни тысяч контейнеров в Московской области годами хранились бесконтрольно, но теперь у региона есть технология, позволяющая видеть содержимое каждого из них без вскрытия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Ростеха Сергей Чемезов в среду открыли в Чехове терминал временного хранения порожних контейнеров, оснащенный инспекционно-досмотровым комплексом «Портал» — разработкой компаний Ростеха.

По данным пресс-службы областного правительства, терминал рассчитан на хранение более 60 тысяч единиц на площади 30 гектаров.

«Ростех разработал комплекс, который сегодня позволяет четко понимать, что находится в сотнях тысяч контейнеров на территории Московской области, и хранить данные в цифре», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, поблагодарив инженеров госкорпорации за разработку.

Комплекс сканирует контейнер прямо на грузовике — вскрывать или разгружать его не нужно. Глубина сканирования достигает 320 мм по стали, пропускная способность — до 120 машин в час. Система распознает взрывчатые вещества, наркотики и другие запрещённые грузы.

Как рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, в России уже эксплуатируются более 60 подобных систем, еще 24 находятся в производстве.

«В перспективе искусственный интеллект возьмет на себя функции автоматического обнаружения угроз, включая беспилотники, стрелковое оружие и боеприпасы», — сказал он.

На терминале работают 25 сотрудников, шестеро из которых — ветераны СВО, набранные через совет ветеранов Чехова.

Еще три аналогичных объекта в регионе планируется оснастить досмотровыми комплексами к 2027 году.