Коломна готовится к 850-летию: отреставрируют кремль, построят новые отели и пешеходные зоны

Московская область развернула масштабную подготовку к 850-летию Коломны, которое будет отмечаться в следующем году.

Губернатор региона Андрей Воробьёв проверил ход благоустройства и встретился с инвесторами, планирующими построить в городе новые гостиницы и рестораны, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.

«У нас большая программа: благоустройство, мост, парк, гостиницы, рестораны, музеи. Но на этом работа ни в коем случае не остановится — мы продолжим обустройство и дальше», — сказал Воробьёв, добавив, что Коломна входит в топ-5 самых популярных туристических направлений страны и принимает каждого десятого туриста Подмосковья.

Центральным объектом благоустройства станет сквер «Блюдечко» — победитель Всероссийского конкурса малых городов 2024 года в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Здесь появятся арт-объекты, тактильная карта Коломенского кремля с подогревом и кафе «Чай на блюдечке». Открытие запланировано на июнь. Параллельно начнётся реставрация самого кремля XVI века.

В туристической инфраструктуре города до конца года планируется реализовать 21 проект в гостинично-ресторанной сфере, ещё восемь находятся в проработке. Среди них — гостиничный комплекс на 200 номеров в центре города, апарт-отель и два объекта, арендованных у региона по программе «рубль за метр» для реставрации исторических зданий.

К юбилею также запланирован капитальный ремонт 17 дорог и реорганизация движения в историческом центре города.