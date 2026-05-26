Не отгоняйте этих насекомых сегодня, 26 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком

Всего одна слезинка может запустить цепочку неудач, которая растянется на целый год.



26 мая православная церковь чтит память мученицы Гликерии, которую в народе прозвали Лукерьей Комарницей. Этот день — настоящий энергетический рубеж. Считается, что именно сегодня из своих тайных убежищ вылетают первые комары. Но не спешите тянуться за фумигатором. Согласно древним поверьям, обилие насекомых сегодня — это предвестник сказочного богатства. Если тучи комаров буквально преследуют вас, значит, осенью ваши закрома и кошельки будут лопаться от достатка. А вот отсутствие зудящих "гостей" сулит финансовую засуху и неурожай.

Опасность на кончиках волос

Для прекрасной половины человечества Лукерья приготовила особые предостережения. В этот день женская энергия крайне уязвима. Старики строго-настрого запрещали оставлять на расческе выпавшие волосы. Верили, что если их унесет ветром или они попадут в руки недоброжелателю, женщину замучают мигрени, а красота начнет увядать быстрее осеннего листа. Очистите все щетки в доме и сожгите собранные волосы — это лучший способ уберечь свое здоровье от сглаза.

Слезы под запретом

Еще одно табу — любые проявления печали. Пролить слезу на Лукерью — значит добровольно отдать себя в лапы мелким бесам, которые будут питаться вашими страданиями до следующей весны. Даже если повод кажется весомым, сдержите эмоции. Сегодня приветствуется суровая выдержка и тяжелый труд. Также категорически нельзя отдавать вещи из дома, особенно соль и деньги. Любой предмет, покинувший порог 26 мая, уносит с собой частицу вашего семейного благополучия, пробивая брешь в бюджете, которую не удастся залатать месяцами.