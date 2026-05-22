"Всегда был завистливый": Киркоров публично размазал Певцова из-за скандала в МХТ

Король поп-музыки Филипп Киркоров снова в центре грандиозного скандала.



Яблоком раздора между двумя знаменитостями стала новая постановка "Гамлета" в легендарном МХТ им. Чехова, где главную роль доверили самому востребованному актеру современности — Юре Борисову. Пока зрители штурмуют кассы, "старая гвардия" в лице Дмитрия Певцова поспешила обрушиться на спектакль с яростной критикой. Однако Филипп Киркоров, известный своим острым языком и умением стоять за своих, молчать не стал.

Филипп Бедросович, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думает о поведении Певцова. Киркоров буквально размазал коллегу по цеху, обвинив его в банальной человеческой зависти.

"Певцов! Устроил это безобразное кляузное обращение в отношении спектакля… Наверное, зависть к Юре Борисову сыграла у Певцова, сбитого летчика", — эмоционально заявил Филипп.

Киркоров подчеркнул, что актер всегда отличался непростым характером и ему просто тяжело смириться с чужим триумфом. "Певцов всегда был завистливый, вечно ему все поперек горла — то Киркоров, то Борисов…", – добавил поп-король.

Стоит отметить, что страсти вокруг "Гамлета" кипят нешуточные. Постановка Андрея Гончарова в МХТ им. Чехова с самого начала была обречена на повышенное внимание. Звездный состав впечатляет: Анна Чиповская, Артем Быстров, Кузьма Котрелев — имена, которые гарантируют аншлаг. Однако после премьеры на спектакль обрушилась лавина критики.

Первым "черную метку" постановке выдал Олег Меньшиков, назвав ее "театральной катастрофой". Но если Меньшиков оценивал художественную часть, то Дмитрий Певцов пошел дальше. Актер, известный своими консервативными взглядами, призвал проверять спектакли на соответствие "духовным ценностям". Именно этот призыв к своего рода цензуре и вывел Киркорова из себя.