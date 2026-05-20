"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян

Главный патриот российской эстрады Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, шокировал публику совершенно неадекватным поступком.



Ярослав Дронов снова оказался в эпицентре грандиозного скандала. В Сеть утекло короткое, но убийственное по своему содержанию видео, которое заставляет серьезно усомниться в адекватности происходящего со звездой. Кадры, снятые случайным очевидцем, уже разлетаются по интернету со скоростью лесного пожара, оставляя после себя лишь один вопрос: что вообще происходит с любимцем публики?

Сам себе кумир

Действие разворачивается в просторном холле. SHAMAN, облаченный в глухой черный костюм, уверенной походкой идет по залу. Фирменный блонд, гордая осанка, а позади — неизменная свита из крепких охранников. Впереди артиста ждет выставка картин, расставленных на мольбертах. На нескольких полотнах изображен сам Ярослав в разных образах.

Певец останавливается. Он внимательно, словно завороженный, смотрит на свое нарисованное лицо. И вдруг делает то, от чего у случайных свидетелей буквально отвисают челюсти. Дронов поднимает руку и размашисто осеняет себя крестным знамением. Прямо перед собственным изображением! Ни тени иронии, ни намека на шутку — жест выглядит пугающе искренним.

Звездная болезнь или богохульство?

Что это было? Мания величия окончательно затуманила разум главной звезды отечественной сцены? Звездная болезнь — штука коварная. Обычно избалованные славой селебрити требуют золотые унитазы в райдер или устраивают истерики персоналу. Но креститься на самого себя — это абсолютно новый, невиданный ранее уровень светского абсурда. Кажется, парень из Новомосковска окончательно потерял связь с реальностью.

Для артиста, который всегда позиционировал себя как глубоко верующего человека и патриота, носящего деревянный крестик на груди, такой проступок выглядит не просто странно. Он выглядит пугающе.

Гнев народа

Пользователи Сети уже кипят от негодования. Идеальный образ "простого русского парня" трещит по швам. Комментаторы не стесняются в выражениях и щедро поливают кумира желчью.

"Сотворил себе кумира из самого себя", "Корона окончательно сдавила мозг", "Возомнил себя мессией? Лечиться пора!", — пишут шокированные россияне.

Пока сам Ярослав и его пиар-служба хранят гробовое молчание, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло. Если SHAMAN не объяснит свой странный ритуал в ближайшее время, народная любовь может очень быстро смениться народным гневом. Ведь публика готова простить кумирам многое, но только не попытку поставить себя в один ряд со святыми.