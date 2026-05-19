Более 2 тыс. рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с начала года

На железнодорожных станциях Московской области с начала 2026 года проведено свыше 2 тыс. профилактических рейдов и дежурств, сообщили в Минтрансе региона.

«В Подмосковье продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге. Один из самых эффективных методов – профилактические рейды на станциях, благодаря которым удается предотвращать нарушения правил безопасности. Особое внимание специалисты уделяют зацеперам. В прошлом году во время рейдов были сняты с поездов около 10 человек», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ежедневно в регионе проходит более 30 рейдов. Сотрудники администраций округов совместно с волонтерами, представителями народной дружины, транспортной полиции и Административно-пассажирской инспекции пресекают нарушения правил поведения на железной дороге и проводят разъяснительные беседы.

Для снижения числа смертельных случаев в регионе также ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, устанавливают камеры и проводят открытые уроки в школах и детских садах.

В Минтрансе призвали жителей и гостей региона не выходить за ограничительную линию и переходить пути только по санкционированным переходам на разрешенный сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.