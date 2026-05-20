Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением

Примадонна отечественной эстрады больше не прячется от людей.



Жизнь Аллы Борисовны в Лимасоле перестала быть тайной за семью печатями. Певица все чаще появляется на людных улочках курортного города, становясь главной мишенью для камер местных жителей и заезжих туристов. Каждое такое появление — это повод для новых слухов, но на сей раз легенда сама пошла на контакт, раскрыв подробности своего быта.

Случайная встреча на воркауте

Все случилось на обычной уличной спортивной площадке. Местный блогер, увлеченно занимавшийся гимнастикой, внезапно заприметил знакомый силуэт. Алла Борисовна неспешно прогуливалась под жарким кипрским солнцем в сопровождении подруги. Молодой человек решил не упускать шанс и подошел к звезде.

К удивлению парня, Пугачева не стала вызывать охрану или прятаться за темными очками. Напротив, она легко согласилась на диалог и даже на совместное селфи, прекрасно понимая, что эти кадры тут же разлетятся по социальным сетям. Легенда была в благодушном настроении и вела себя максимально просто.

Секрет завтрака от Примадонны

Главным моментом встречи стало неожиданное признание артистки. Блогер, будучи человеком спортивным, поинтересовался у Аллы Борисовны, что она советует есть по утрам для поддержания бодрости. Ответ певицы буквально обескуражил фаната своей простотой. Никаких экзотических ягод годжи или семян чиа — Алла Борисовна порекомендовала есть на завтрак обычную гречневую кашу. Это "советское" откровение тут же вызвало бурю эмоций у подписчиков: кто бы мог подумать, что королева сцены предпочитает столь скромный и полезный рацион.

Художественный порыв и "хромая" правда

Но на советах по питанию шоу не закончилось. Когда молодой человек попросил автограф для своей подруги, Пугачева проявила свой давний талант. Она уточнила имя девушки и за считанные секунды размашисто нарисовала портрет, оставив свою знаменитую подпись.

"Алла Борисовна, любим вас!" — выплеснул свои эмоции в блоге счастливый фанат.

Однако в бочке меда не обошлось без горькой ложки дегтя. Пока одни восхищались дружелюбием звезды, другие обратили внимание на кадры, снятые со стороны. На видео, где Пугачева запечатлена со спины, заметно, что годы берут свое. Пользователи сети с грустью отметили, что певица сильно сдала: она передвигалась медленно и явно прихрамывала на одну ногу.

Споры в кулуарах сети

Интернет-сообщество тут же разделилось на два лагеря. Одни умиляются доброте Примадонны, которая, несмотря на статус, готова поболтать с прохожим о гречке. Другие же негодуют, считая, что снимать немолодую и явно страдающую от болей в ногах женщину исподтишка — это верх бестактности.

Тем не менее, даже прихрамывая, Пугачева умудряется оставаться главным ньюсмейкером. Ее умение держать удар и сохранять ироничное отношение к жизни вызывает уважение. Похоже, кипрский воздух и полезная каша по утрам помогают артистке сохранять тот самый внутренний стержень, который всегда отличал ее от коллег по цеху.