Среда 20 мая

17:06Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением 15:58Муцениеце раскрыла красивое имя дочери: Выбирал Петя 13:43Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице 13:29Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей 12:06"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян 10:46Агата Муцениеце решилась на отчаянный шаг, который шокировал преданных фанатов 09:38Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева: официальные документы и история пары
Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением

Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением
216

Примадонна отечественной эстрады больше не прячется от людей.

Жизнь Аллы Борисовны в Лимасоле перестала быть тайной за семью печатями. Певица все чаще появляется на людных улочках курортного города, становясь главной мишенью для камер местных жителей и заезжих туристов. Каждое такое появление — это повод для новых слухов, но на сей раз легенда сама пошла на контакт, раскрыв подробности своего быта.

Случайная встреча на воркауте

Все случилось на обычной уличной спортивной площадке. Местный блогер, увлеченно занимавшийся гимнастикой, внезапно заприметил знакомый силуэт. Алла Борисовна неспешно прогуливалась под жарким кипрским солнцем в сопровождении подруги. Молодой человек решил не упускать шанс и подошел к звезде.

К удивлению парня, Пугачева не стала вызывать охрану или прятаться за темными очками. Напротив, она легко согласилась на диалог и даже на совместное селфи, прекрасно понимая, что эти кадры тут же разлетятся по социальным сетям. Легенда была в благодушном настроении и вела себя максимально просто.

Секрет завтрака от Примадонны

Главным моментом встречи стало неожиданное признание артистки. Блогер, будучи человеком спортивным, поинтересовался у Аллы Борисовны, что она советует есть по утрам для поддержания бодрости. Ответ певицы буквально обескуражил фаната своей простотой. Никаких экзотических ягод годжи или семян чиа — Алла Борисовна порекомендовала есть на завтрак обычную гречневую кашу. Это "советское" откровение тут же вызвало бурю эмоций у подписчиков: кто бы мог подумать, что королева сцены предпочитает столь скромный и полезный рацион.

Художественный порыв и "хромая" правда

Но на советах по питанию шоу не закончилось. Когда молодой человек попросил автограф для своей подруги, Пугачева проявила свой давний талант. Она уточнила имя девушки и за считанные секунды размашисто нарисовала портрет, оставив свою знаменитую подпись.

"Алла Борисовна, любим вас!" — выплеснул свои эмоции в блоге счастливый фанат.

Однако в бочке меда не обошлось без горькой ложки дегтя. Пока одни восхищались дружелюбием звезды, другие обратили внимание на кадры, снятые со стороны. На видео, где Пугачева запечатлена со спины, заметно, что годы берут свое. Пользователи сети с грустью отметили, что певица сильно сдала: она передвигалась медленно и явно прихрамывала на одну ногу.

Споры в кулуарах сети

Интернет-сообщество тут же разделилось на два лагеря. Одни умиляются доброте Примадонны, которая, несмотря на статус, готова поболтать с прохожим о гречке. Другие же негодуют, считая, что снимать немолодую и явно страдающую от болей в ногах женщину исподтишка — это верх бестактности.

Тем не менее, даже прихрамывая, Пугачева умудряется оставаться главным ньюсмейкером. Ее умение держать удар и сохранять ироничное отношение к жизни вызывает уважение. Похоже, кипрский воздух и полезная каша по утрам помогают артистке сохранять тот самый внутренний стержень, который всегда отличал ее от коллег по цеху.

20 мая 2026, 17:06
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Муцениеце раскрыла красивое имя дочери: Выбирал Петя

Муцениеце раскрыла красивое имя дочери: Выбирал Петя
Спустя полгода тайн и тотальной конспирации одна из самых обсуждаемых актрис страны Агата Муцениеце наконец прервала молчание и раскрыла главную загадку своего нового брака. В декабре жизнь звездной пары наполнилась новым, сакральным смыслом.

"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян

"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян
Главный патриот российской эстрады Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, шокировал публику совершенно неадекватным поступком. Ярослав Дронов снова оказался в эпицентре грандиозного скандала.

Агата Муцениеце решилась на отчаянный шаг, который шокировал преданных фанатов

Агата Муцениеце решилась на отчаянный шаг, который шокировал преданных фанатов
Популярная актриса Агата Муцениеце нанесла сокрушительный удар по своему прошлому. То, чего так боялись продюсеры и о чем шептались в светских кулуарах, свершилось.

Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева: официальные документы и история пары

Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева: официальные документы и история пары
Громкая сказка о главном режиссере страны и его прекрасной музе официально закончена – Федор Бондарчук и Паулина Андреева больше не муж и жена. В этой красивой, но, как выяснилось, хрупкой истории поставлена жирная юридическая точка.

Деньги потекут рекой: совершите этот ритуал с водой 20 мая, чтобы разбогатеть

Деньги потекут рекой: совершите этот ритуал с водой 20 мая, чтобы разбогатеть
Сегодня сама природа заряжает воду магической силой, способной смыть бедность и привлечь в дом достаток. 20 мая наши предки отмечали Купальницу.

