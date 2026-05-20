Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили ударный беспилотник, пытавшийся атаковать столичный регион.



Очередная попытка дестабилизировать обстановку в столице потерпела неудачу. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ своевременно обнаружили и ликвидировали неопознанный летательный аппарат, который двигался по направлению к Москве. Информацию об успешном перехвате оперативно подтвердил мэр города Сергей Собянин, взяв ситуацию под личный контроль.

В своем официальном канале градоначальник опубликовал короткое, но исчерпывающее сообщение, призванное прояснить обстановку.

"Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — подчеркнул мэр Москвы.

В данный момент эпицентр событий переместился на землю. Место падения фрагментов сбитого дрона немедленно оцепили. Туда оперативно прибыли расчеты пожарной охраны, бригады скорой помощи, спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Главная задача специалистов в первые часы после инцидента — провести тщательную разведку территории. Саперы и взрывотехники обследуют обломки на предмет наличия неразорвавшихся боевых частей или опасных веществ. Только после полной проверки на безопасность фрагменты аппарата будут собраны и отправлены на специальную экспертизу. Это позволит военным инженерам установить точный тип беспилотника, его характеристики и маршрут следования.