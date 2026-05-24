Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш

Последние новости атомной отрасли подтверждают успешное развитие стратегического партнерства России и Казахстана. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на площадке будущей АЭС выполнено более 90% полевых инженерных изысканий, что является важным этапом реализации масштабного проекта.

В мае 2026 года в Москве состоялись предметные переговоры руководства российской государственной корпорации и ответственного ведомства Республики Казахстан. Российскую сторону возглавил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, а казахстанскую сторону представлял председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Эти переговоры стали важным информационным поводом для дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в атомной области.

Встреча представителей двух стран прошла в подчеркнуто конструктивной, деловой и дружеской атмосфере. Стороны детально обсудили широкий круг вопросов двустороннего российско-казахстанского сотрудничества, уделив особое внимание практическим шагам по реализации проекта строительства АЭС «Балхаш».

Проект АЭС «Балхаш»: от инженерных изысканий к стройке

Главной темой повестки дня стал проект строительства атомной электростанции (АЭС) «Балхаш». Участники переговоров отметили работу, проведенную после церемонии торжественного начала работ в районе строительства будущей станции.

Как показывают актуальные данные и новости, на сегодняшний день выполнено уже более 90% полевых инженерных изысканий. Исследование площадки является важным этапом подготовки проекта. Именно результаты этой работы позволят специалистам определить точное место размещения станции. При этом учитываются все требования безопасности.

Оценивая текущий производственный прогресс и перспективы дальнейшего взаимодействия, глава "Росатома" отдельно отметил ход реализации проекта и выполнение производственной программы.

«Мы провели очень серьезный разговор по оценке сегодняшнего положения дел в реализации проекта в Казахстане, а самое главное – формирование ближайших планов. Полным ходом идут изыскательские работы на площадке: они стартовали в августе. Вся производственная программа выполняется», – отметил Алексей Лихачев.

Почему атомная энергетика критически важна для региона

Партнерство с Казахстаном органично вписывается в долгосрочную стратегию, которую успешно реализует "Росатом" на мировой арене. Российская госкорпорация не просто выступает классическим генеральным подрядчиком, а предлагает странам-партнерам комплексные интегрированные решения, охватывающие весь жизненный цикл станции – от проектирования до безопасного вывода из эксплуатации. На сегодняшний день экспортный портфель заказов "Росатома" продолжает уверенно оставаться крупнейшим в мире. Это неоспоримо доказывает высочайший уровень доверия к отечественным инженерам со стороны иностранных заказчиков.

Для самого Казахстана новая АЭС имеет жизненно важное значение. В условиях растущего энергопотребления республике требуется мощный, надежный и чистый источник базовой энергии. Выбор в пользу российского технологического дизайна обусловлен рядом объективных преимуществ, которые сегодня обеспечивают передовые ядерные технологии поколения III+:

● Беспрецедентный уровень безопасности: уникальное технологическое сочетание активных и пассивных систем защиты реактора делает физически невозможным развитие тяжелых аварийных ситуаций.

● Экологический фактор: стабильная круглосуточная генерация колоссальных объемов электроэнергии происходит без выбросов парниковых газов, что полностью отвечает современной глобальной климатической повестке.

● Глубокая локализация: проект подразумевает создание тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест, а также масштабное привлечение мощностей местной промышленности к строительно-монтажным работам.

● Рекордная долговечность: проектный срок службы современных российских энергоблоков достигает 60 лет с подтвержденной возможностью последующего продления эксплуатации еще как минимум на 20 лет.

Формирование правовой базы и расширение горизонтов

Помимо технических аспектов, в ходе московских переговоров Алексей Лихачев и Алмасадам Саткалиев обсудили подготовку комплексной договорно-правовой базы проекта. Она станет важным элементом дальнейшей реализации проекта и создаст юридическую основу для его развития.

Создание надежной правовой архитектуры позволит не только прозрачно регламентировать процесс возведения АЭС. Эта база заложит прочную основу для долгосрочного сервисного обслуживания будущей станции, гарантированных поставок свежего ядерного топлива, а также системной подготовки высококвалифицированных национальных кадров для развивающейся казахстанской атомной отрасли на базе лучших российских вузов.

По итогам продуктивной встречи участники договорились продолжить контакты в ближайшее время, чтобы оперативно и эффективно решать возникающие вопросы.

Заключительные итоги и долгосрочные перспективы

Успешное и ритмичное продвижение масштабного проекта АЭС «Балхаш» – это позитивные деловые новости как для развивающейся экономики Казахстана, так и для всей российской атомной промышленности. Динамика работ на объекте, о которой детально рассказал Лихачев, лишний раз убедительно подтверждает статус корпорации "Росатом" как надежного, предсказуемого и технологически совершенного глобального партнера.

Российские атомщики в очередной раз доказывают свою способность реализовывать сложные высокотехнологичные проекты и развивать международное сотрудничество в атомной сфере, несмотря на макроэкономические вызовы. Более того, этот проект внесет весомый вклад в укрепление общего энергетического суверенитета и технологической независимости государств на Евразийском континенте.

24 мая 2026, 18:51

Новости энергетики: Лихачев ("Росатом") сообщил о запуске мощнейшего реактора

Госкорпорация "Росатом" официально ввела в эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Эти долгожданные новости подтверждают технологическое лидерство России, а глава компании Алексей Лихачев назвал пуск технологическим успехом и трудовым подвигом. Введенный в эксплуатацию 27 апреля, инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с 1 мая начал официальные поставки электроэнергии в Единую энергосистему страны.

Freedom Holding Corp.: почему капитал Тимура Турлова вырос на $830 млн на фоне падения индексов

В марте этого года состояние основателя и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. (FRHC) увеличилось более чем на $828,2 млн – до почти $6 млрд. Этому способствовал рост акций компании, где ему принадлежит доля в почти 70%, на 16% за месяц, несмотря на падение американских индексов. Контртренд аналитики объясняют новостями о планах по масштабной глобальной экспансии цифровой экосистемы казахстанского конгломерата, а также позитивной оценкой холдинга международными рейтинговыми агентствами. В марте 2026-го на биржевых площадках США из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке царил медвежий настрой — ключевые индикаторы американского широкого рынка, такие как S&P; 500, Nasdaq Composite и Dow Jones, за месяц потеряли более чем по 8%.

Глава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах – последние новости

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о ходе реализации масштабного проекта по модернизации здравоохранения в атомградах, отметив рост удовлетворенности жителей качеством медпомощи до 72%. Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия остается одним из ключевых приоритетов для российской атомной отрасли.

Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга

Алматы стал первой точкой глобального календаря World Schools Team Championship 2026 – нового формата международных соревнований под эгидой FIDE и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). Азиатский континентальный этап, проходящий с 7 по 10 апреля, реализуется при поддержке Freedom Holding Corp. и открывает серию турниров, ориентированных на школьные команды. В дебютном этапе участвуют 26 коллективов из 19 стран, включая Казахстан, Китай, Индию, Россию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.

Алексей Лихачев: "Росатом" создаст кампус мирового уровня в Обнинске – последние новости

Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подала заявку на создание современного университетского кампуса в Обнинске в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Проект "Обнинск Тех" должен стать ключевой площадкой подготовки кадров для российской и мировой атомной энергетики. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в подписании документов на участие «Обнинск Тех» в конкурсе по созданию сети современных кампусов.

