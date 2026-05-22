Пугачева нежно утешила внука после его жалоб на жизнь в США

Примадонна решила подставить плечо своему наследнику.

Для Никиты Преснякова 21 мая стало временем серьезных раздумий и подведения промежуточных итогов. Старшему внуку Аллы Пугачевой исполнилось 35 лет. Свой юбилей музыкант встретил в США, где живет уже почти два года, пытаясь выстроить карьеру с чистого листа. Свежая фотография именинника на фоне его американского жилища в соцсети стала поводом для редкого публичного жеста со стороны знаменитой бабушки.

Алла Борисовна, которая сейчас проводит время в Лимасоле, не оставила праздник внука без внимания. Под постом Никиты она опубликовала лаконичное, но теплое поздравление в виде трех эмодзи: букета цветов, алого сердца и женщины с поднятой рукой. В ответ юбиляр поблагодарил бабушку ответным сердечком. Этот короткий жест Примадонны в комментариях вызвал бурю обсуждений: поклонники увидели в нем утешение внука после его жалоб на жизнь в США. К поздравлениям присоединились и другие члены семьи — Кристина Орбакайте и Наталья Подольская.

Как мы уже писали ранее, переезд в Америку осенью 2022 года стал для Никиты серьезным вызовом. Взяв псевдоним Nick Pres, он решил полностью дистанцироваться от своего звездного происхождения и попробовать добиться успеха в качестве клипмейкера и аранжировщика. Однако реальность оказалась сложнее ожиданий.

В своих недавних откровениях музыкант признавался: на Западе его имя и фамилия не имеют того магического веса, к которому он привык в России. Без ореола "внука Пугачевой" и "сына Преснякова" внимание публики и профессионального сообщества приходится завоевывать буквально с боем. Никита не скрывал разочарования от того, что его творчество пока не пользуется той популярностью, на которую он рассчитывал. Вместо стадионов и эфиров в прайм-тайм — кропотливая работа в тени других артистов. Личная жизнь музыканта также подверглась испытаниям. Не так давно он расстался с супругой Аленой Красновой.

Тем не менее, для 35-летнего артиста нынешний этап остается временем поиска себя. Поздравление от Аллы Пугачевой в этом контексте выглядит как важное напоминание: даже если мир не знает твоего имени, семья всегда остается твоим тылом. Сможет ли Nick Pres выйти из тени великой бабушки и доказать свою самодостаточность — вопрос, на который Никите еще предстоит ответить.

22 мая 2026, 12:15
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Укол дважды в год – и забудь о давлении": Мясников раскрыл будущее без ежедневных таблеток

Медицина стоит на пороге грандиозной революции, которая навсегда изменит жизнь миллионов гипертоников и избавит их от страха перед внезапным кризом. Гипертония — коварный враг, который годами подтачивает здоровье, оставаясь незамеченным.

"Где доказательства, Филипп?": Билан прилюдно прижал Киркорова к стенке и припомнил старые обиды

Дима Билан решил вывести Филиппа Киркорова на чистую воду, публично усомнившись в его грандиозных заслугах перед европейским конкурсом. XV Русская музыкальная премия телеканала РУ.

"Золотой" Николай Чудотворец: как провести 22 мая, чтобы жить в радости и богатстве

22 мая наступает один из самых почитаемых праздников на Руси – день Николая Чудотворца. Николай Чудотворец — персонаж для русского человека почти родной.

Опальный Галкин* получил "мощную пощечину" от народа

Некогда главный юморист России Максим Галкин*, похоже, окончательно утратил статус желанного гостя даже в странах ближнего зарубежья. Опальный комик Максим Галкин* снова оказался в эпицентре скандала, который на этот раз разгорелся в Молдавии.

"С ума сошел?!": оскандалившийся Башаров сорвался на молодую пассию и довел ее до истерики на глазах у всей страны

Марат Башаров, чье имя давно стало синонимом громких скандалов и абьюза, снова показал свое истинное лицо в эфире популярного реалити-шоу. Марат Башаров и его избранница Ася Борисова решили выставить свои чувства на всеобщее обозрение, став участниками телепроекта "Ставка на любовь".

